Új korszak Budapesten: elektromos buszok lepik el a fővárost – itt a pontos dátum

Újabb elektromos autóbuszok állnak forgalomba május 1-jén, így összesen 45 új elektromos jármű közlekedik majd a fővárosban – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel csütörtökön.

Azt írták, az új járművek közül 20 szóló, 15 csuklós. Az alacsonypadlós, klimatizált, USB-töltőpontokat is kínáló, tágas kialakítású járművekkel a Rákospalotát a belvároson át Nagytéténnyel összekötő fő közlekedési tengelyen, illetve a közép-budai városrészben lehet majd utazni, vagyis az 53-as, 110-es, 112-es, 133E, 139-es, 153-as, 154-es vonalakon és a 212-es vonalcsaládon. A BKK közleményében emlékeztetett: a cél a csendesebb, tisztább és korszerűbb buszflotta bevezetése, amely nemcsak a környezet terhelését csökkenti, hanem érezhetően javítja az utazási élményt. A járművek teljesen elektromos meghajtása hozzájárul a helyi károsanyag-kibocsátás mérsékléséhez, így Budapest levegőminőségének javításához. Felidézték: a BKK megrendelésére 2025-től 2027-ig több mint 330 dízel és elektromos autóbusz érkezik a fővárosba, aminek köszönhetően a budapesti buszállomány közel 90 százalékát korszerű EURO 5-ös, vagy annál modernebb hajtásrendszerű autóbusz teszi majd ki, és ezzel évente közel 8 ezer tonnával kevesebb károsanyag kerül Budapest levegőjébe. A BKK számára kiemelten fontos szempont az elektromos járművek számának növelése, ezért 2027-ig 82 új, teljesen elektromos autóbusszal - 58 szólóval és 24 csuklóssal - újul meg a fővárosi járműflotta. Az új csuklós járműveknek köszönhetően Budapesten jön létre az ország legjelentősebb elektromos csuklósbusz-állománya - írták. Felidézték: az elektromosbusz-flotta első járművei 2025 decemberében megjelentek a fővárosban, a 105-ös és a 210-es vonalakon.