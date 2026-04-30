Kezdődik a leszámolás: új EU-s tagállam juthat Magyarország sorsára, elvennék az uniós pénzét – „Ő akar lenni a következő Orbán Viktor”

Az uniós pénzek befagyasztását lebegtetik Szlovákiával szemben a Fico-kormány jogállamisági lépései miatt. Az Európai Parlament döntése egyelőre csak politikai nyomásgyakorlás, de komoly pénzügyi következményekhez vezethet.
VG
2026.04.30, 07:10
Frissítve: 2026.04.30, 07:35

Az Európai Parlament szerdán arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy fontolja meg az uniós források befagyasztását Szlovákiának, mivel egyre nagyobb aggodalom övezi a jogállamiság helyzetét Robert Fico miniszterelnök kormányzása alatt – írta az Euractiv.

Az Európai Parlament arra kérte az Európai Bizottságot, hogy mérlegelje Szlovákia uniós forrásainak befagyasztását / Fotó: Hans Lucas / AFP

A képviselők 418 igen és 207 nem szavazattal fogadtak el egy állásfoglalást, amely a feltételességi eljárás megindítását sürgeti. Ez az eljárás végső soron az EU-s támogatások felfüggesztéséhez is vezethet.

Biztosítanunk kell, hogy Fico ne váljon egy új Orbánná – hiszen ő maga mondja, hogy az akar lenni

 – fogalmazott Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő, a jelentés előadója. Hozzátette: a magyar és lengyel példák azt mutatják, hogy az uniós források befagyasztása hozzájárulhat a jogállamiság helyreállításához.

A szavazás a 2024-es uniós költségvetés zárszámadási eljárásának része volt, és tükrözi a Fico-kormány intézkedései miatti növekvő aggodalmakat. 

Az EP-képviselők kifogásolták többek között a szlovák korrupcióellenes intézmények – így a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) és a Speciális Ügyészség – megszüntetését, valamint a bejelentővédelmi hivatal átalakítására vonatkozó terveket, amelyek szerintük politikai befolyás alá helyezhetik az intézményt.

Az állásfoglalás emlékeztet arra is, hogy korábban 1,225 millió euró uniós támogatást vontak meg egy OLAF-ajánlás nyomán, továbbá felhívja a figyelmet az EU által finanszírozott nyugdíjakkal kapcsolatos feltételezett visszaélésekre, amelyek kormányközeli szereplőkhöz köthetők. Emellett bírálja a szlovák hatóságokat amiatt is, hogy állítólag megfenyegettek EP-képviselőket egy pozsonyi ellenőrző látogatás során.

Szlovák EP-képviselők – köztük ellenzékiek is – a határozat ellen szavaztak. A kormányzó Hlas-SD párt és az ellenzéki KDH képviselői egyaránt azzal érveltek, hogy az uniós források esetleges befagyasztása elsősorban a lakosságot sújtaná, nem a kormányt.

Az Európai Parlament döntése politikai jelzés, jogilag nem kötelező erejű. 

A további lépésekről az Európai Bizottság határoz, és bármilyen pénzügyi szankcióhoz az uniós tagállamok minősített többségének jóváhagyása is szükséges a tanácsban.

Korábban megírtuk, hogy Szerbia akár 1,5 milliárd eurós uniós támogatást is elveszíthet, mivel az Európai Bizottság komolyan fontolgatja a kifizetések felfüggesztését. Bár az ország nem tagja az Európai Uniónak, a 2014-ben megkezdett csatlakozási tárgyalások révén jogosult uniós támogatásokra és pályázati forrásokra, amelyek a jogi és intézményi reformokat hivatottak elősegíteni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
