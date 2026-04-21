Deviza
EUR/HUF363,64 +0,55% USD/HUF309,41 +0,8% GBP/HUF418,24 +0,71% CHF/HUF396,51 +0,59% PLN/HUF85,81 +0,38% RON/HUF71,34 +0,57% CZK/HUF14,95 +0,37% EUR/HUF363,64 +0,55% USD/HUF309,41 +0,8% GBP/HUF418,24 +0,71% CHF/HUF396,51 +0,59% PLN/HUF85,81 +0,38% RON/HUF71,34 +0,57% CZK/HUF14,95 +0,37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 643,99 -0,54% MTELEKOM2 446 -0,16% MOL4 086 +1,54% OTP42 820 -2,44% RICHTER13 200 +1,54% OPUS312,5 -3,1% ANY7 530 +0,94% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS4 700 -1,47% BUMIX9 215 +0,62% CETOP4 489,18 -1,09% CETOP NTR2 812,75 -1,09% BUX135 643,99 -0,54% MTELEKOM2 446 -0,16% MOL4 086 +1,54% OTP42 820 -2,44% RICHTER13 200 +1,54% OPUS312,5 -3,1% ANY7 530 +0,94% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS4 700 -1,47% BUMIX9 215 +0,62% CETOP4 489,18 -1,09% CETOP NTR2 812,75 -1,09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Unió
EU-csatlakozás
Kijev
Ukrajna
orosz-ukrán háború
kritérium

Kimondták: Ukrajnának van esélye arra, hogy 2027-ben csatlakozzon az EU-hoz

Ukrajna 2022 óta tagjelölti státuszban van. Nemrég nyilvánosságra került egy olyan forgatókönyv, mely szerint már 2027-ben csatlakozhatnának az Európai Unióhoz. Azonban nem pont úgy, mint azt elsőre gondolnánk.
VG
2026.04.21, 21:53

Ukrajna 2022-ben, az orosz-ukrán háború kitörése után kapta meg az Európai Unió tagjelölti státuszát, 2024-ben pedig az uniós csatlakozási tárgyalások hivatalos megnyitására is sor került. Azonban Kijev reformprogramja, amit az EU-csatlakozás érdekében mindenképpen végre kell hajtania, eddig felemás képet mutat.

Ukrajna 2027-re a Európai Unió tagja lehet, de nem úgy, mint gondolnánk / Fotó: Shutterstock

Ukrajna uniós csatlakozási kilátásairól készített átfogó anyagot Kyiv Post. Az ukrán lap három, Brüsszelhez köthető forrást kérdezett meg: Zsernakov Mihajlót, a Democracy Justice Reforms Alapítvány (DEJURE) képviselőjét, Susko Irinát, az Europe Without Barriers (EWB) szervezet tagját, valamint egy, a tárgyalási folyamatot közvetlenül ismerő brüsszeli diplomáciai forrást.

Az Ukrajnában lassúnak minősített reformfolyamat felgyorsítása érdekében 2025 decemberében Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes és Marta Kos uniós bővítési biztos a kormány által elfogadott jogállamisági ütemtervet tíz prioritásba sűrítette. Az EU jóváhagyta ezt a megközelítést. E prioritások közé tartoznak többek között a büntető igazságszolgáltatást érintő módosítások, a NABU számára a független igazságügyi szakértői vizsgálatokhoz való hozzáférés biztosítása, nemzetközi szakértők bevonása a Bírói Minősítő Főbizottság (HQCJ) kiválasztási folyamatába, valamint a Korrupcióellenes Stratégia és az Állami Korrupcióellenes Program elfogadása.

„Ez az a minimum, amely szükséges ahhoz, hogy akár egy alapvető jogállamisági szintet elérjen az ország. Olyat, amely azokban az országokban természetes, ahol ez norma” – mondta Zsernakov a Kyiv Postnak. A DEJURE Alapítvány az ukrajnai igazságügyi reform előmozdításán dolgozik. „Ha ezt nem tesszük meg, nem lesznek érveink azokkal a kritikákkal szemben, amelyek szerint Ukrajna korrupt, és hiányzik belőle a jogállamiság.”

Ukrajna nem mutatott előrelépést

„Sajnos az elmúlt három és fél hónapban – december 11. óta, amikor Ukrajna ezeket a kötelezettségeket vállalta – nulla előrelépés történt ezen a listán. És ezt a tíz pontot egy éven belül kellene teljesíteni” – emelte ki. Hozzátette, hogy a kulcsfontosságú intézményeket – köztük a Legfőbb Ügyészséget, a Legfelsőbb Bíróságot, az Alkotmánybíróságot és az Állami Nyomozó Irodát – olyan állapotba kell hozni, hogy ne akadályozzák, hanem támogassák a reformokat.

Ezt az értékelést egy független jelentés is alátámasztja, amely szerint Ukrajna összességében mindössze 9 pontot ért el a 100-ból – egyes területeken pedig nullát. Az előrehaladás teljesítéséért, vagy épp nem teljesítéséért pedig végső soron Kijev viseli a felelősséget.

Ukrajna már bizonyította, hogy szükség esetén képes mozgósítani a szavazatokat. „Tavaly nyáron 311 képviselő szavazott a NABU függetlenségének helyreállítása mellett; a költségvetést 274 szavazattal fogadták el; és több közelmúltbeli törvényjavaslat is több mint 300 szavazatot kapott” – jegyezte meg Zsernakov.

Ukrajna úgy csatlakozik az EU-hoz, hogy még nem csatlakozik

Eközeben napirenden van egy olyan forgatókönyv is, amely politikailag megvalósíthatóvá teheti Ukrajna 2027-es csatlakozási célját, amelyet korábban irreálisnak tartottak. 

Ez azt jelentené, hogy az EU politikai társulást biztosít Ukrajnának, gyakorlatilag kimondva, hogy Ukrajna politikai értelemben tagállam, miközben tovább dolgozunk a reformokon

 – mondta a forrás a Kyiv Postnak.

Egy ilyen forgatókönyvben a tagság kezdetben inkább politikai, mint tényleges lenne. Vagyis Ukrajna nem kapna teljes hozzáférést az EU által nyújtott legfontosabb előnyökhöz, például az egységes piachoz, a munkavállalók szabad mozgásához vagy a schengeni övezethez, a tárgyalási fejezetek pedig fokozatosan, egymás után nyílnának meg, ami gyakran többéves átvilágítási folyamatot igényel.

Politikai szempontból akár egy akár egy win-win helyzetet is teremthet:

  • Kijev szimbolikus győzelmet és stratégiai beágyazottságot nyer Európában,
  • eközben a tagállamok megnyugtathatják saját közvéleményüket, hogy gazdasági érdekeik továbbra is védettek maradnak.

Ezen túlmenően illeszkedik az EU csatlakozási mechanizmusához is, amely átmeneti időszakokat tesz lehetővé – esetenként akár hét évig –, mielőtt a teljes integráció megvalósulna, különösen a munkaerő szabad mozgása terén.

A szakértők szerint azonban az, hogy a politikai társulás forgatókönyve megvalósul-e, valószínűleg kevésbé a reformok előrehaladásától, sokkal inkább a 2027 végére kialakuló politikai lendülettől függ, különösen a francia elnök- és parlamenti választásokat követően. Mivel Emmanuel Macron nem indulhat harmadik ciklusért, és a jobboldali irányzatok továbbra is erősek, Párizs vagy fenntarthatja jelenlegi, Ukrajna-barát álláspontját, vagy irányt válthat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
