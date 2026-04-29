Brüsszel elmeszelte a Metát, mert nem tesz a kisgyerekek facebookozása ellen

Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a Meta megsérthette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós szabályozást, mert nem akadályozza meg hatékonyan, hogy 13 év alatti gyerekek használják a Facebookot és az Instagramot. Brüsszel szerint a vállalat nemcsak a korhatár alatti felhasználók kiszűrésében maradt el a várttól, hanem a bejelentési rendszerét is úgy alakította ki, hogy az nehezen használható és kevéssé eredményes legyen. A 13 év alattiak nagyjából 10-12 százaléka használja az Instagramot vagy a Facebookot.
VG/MTI
2026.04.29, 19:08

Jogellenesnek nevezte az Európai Bizottság szerdán, hogy a Meta lehetővé teszi kiskorúaknak az Instagram és a Facebook használatát. Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a Meta közösségi médiaplatformot működtető amerikai vállalat ezzel megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló szabályozást (DSA) a testület közlése szerint.

A Meta nemcsak engedi, hogy a kisgyereket használják a platformjait, de a bejelentést is nehézkessé tette

Noha a Meta saját felhasználási feltételei 13 évben határozzák meg a közösségi médiaplatformok biztonságos eléréséhez szükséges minimális életkort, a vállalat által a korlátozások érvényesítésére hozott intézkedések nem tűnnek hatékonynak.

 Nem akadályozzák meg a 13 évnél fiatalabbakat abban, hogy hozzáférjenek a szolgáltatásaikhoz, és nem azonosítják, nem távolítják el őket azonnal.

Közölték továbbá, hogy a 13 év alatti felhasználók jelentésére szolgáló eszköz nehezen használható és nem hatékony, mivel akár hét kattintást is igényel a bejelentőlap elérése, amely nem töltődik ki automatikusan a felhasználó adataival. Ha valakit korhatár alattiként jelentenek, gyakran nincs megfelelő nyomon követés, és a bejelentett kiskorú tovább folytathatja a szolgáltatás használatát bármilyen ellenőrzés nélkül.

A Facebook és az Instagram is káros a gyerekekre

Az uniós bizottság szerint a Meta saját értékelése figyelmen kívül hagyta azon uniós bizonyítékokat, amelyek azt mutatják, hogy 

a 13 év alattiak nagyjából 10-12 százaléka használja az Instagramot vagy a Facebookot. 

Figyelmen kívül hagyta azon megállapítást is, hogy a fiatalabb gyerekek kiszolgáltatottabbak az olyan szolgáltatások által okozott lehetséges károknak, mint a Facebook és az Instagram - hangsúlyozták.

Az Európai Bizottság közölte: az Instagramnak és a Facebooknak meg kell változtatnia kockázatértékelési módszertanát, továbbá meg kell erősítenie a 13 év alattiak felderítését és a szolgáltatásokból való eltávolítását szolgáló intézkedéseit. A Metának továbbá hatékonyan kell ellensúlyoznia és mérsékelnie azokat a kockázatokat, melyeket a 13 év alatti kiskorúak a platformokon tapasztalhatnak, és magas szintű biztonságot és védelmet kell szavatolnia a kiskorúak számára - tudatták.

A Meta most intézkedéseket hozhat a jogsértések orvoslására, a hatályos irányelvekkel összhangban. Amennyiben az Európai Bizottság megállapításai végül megerősítést nyernek, a testület meg nem felelésről szóló határozatot hozhat, amely a jogsértéssel arányos bírságot vonhat maga után. A bírság nem haladhatja meg a szolgáltató teljes éves világméretű forgalmának 6 százalékát. Az uniós bizottság időszakos kényszerítő bírságokat is kiszabhat, hogy a platformot megfelelésre kényszerítse - tették hozzá.

