Brüsszel elmeszelte a Metát, mert nem tesz a kisgyerekek facebookozása ellen

Jogellenesnek nevezte az Európai Bizottság szerdán, hogy a Meta lehetővé teszi kiskorúaknak az Instagram és a Facebook használatát. Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a Meta közösségi médiaplatformot működtető amerikai vállalat ezzel megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló szabályozást (DSA) a testület közlése szerint.

A Meta nemcsak engedi, hogy a kisgyereket használják a platformjait, de a bejelentést is nehézkessé tette

Noha a Meta saját felhasználási feltételei 13 évben határozzák meg a közösségi médiaplatformok biztonságos eléréséhez szükséges minimális életkort, a vállalat által a korlátozások érvényesítésére hozott intézkedések nem tűnnek hatékonynak.

Nem akadályozzák meg a 13 évnél fiatalabbakat abban, hogy hozzáférjenek a szolgáltatásaikhoz, és nem azonosítják, nem távolítják el őket azonnal.

Közölték továbbá, hogy a 13 év alatti felhasználók jelentésére szolgáló eszköz nehezen használható és nem hatékony, mivel akár hét kattintást is igényel a bejelentőlap elérése, amely nem töltődik ki automatikusan a felhasználó adataival. Ha valakit korhatár alattiként jelentenek, gyakran nincs megfelelő nyomon követés, és a bejelentett kiskorú tovább folytathatja a szolgáltatás használatát bármilyen ellenőrzés nélkül.

A Facebook és az Instagram is káros a gyerekekre

Az uniós bizottság szerint a Meta saját értékelése figyelmen kívül hagyta azon uniós bizonyítékokat, amelyek azt mutatják, hogy

a 13 év alattiak nagyjából 10-12 százaléka használja az Instagramot vagy a Facebookot.

Figyelmen kívül hagyta azon megállapítást is, hogy a fiatalabb gyerekek kiszolgáltatottabbak az olyan szolgáltatások által okozott lehetséges károknak, mint a Facebook és az Instagram - hangsúlyozták.

Az Európai Bizottság közölte: az Instagramnak és a Facebooknak meg kell változtatnia kockázatértékelési módszertanát, továbbá meg kell erősítenie a 13 év alattiak felderítését és a szolgáltatásokból való eltávolítását szolgáló intézkedéseit. A Metának továbbá hatékonyan kell ellensúlyoznia és mérsékelnie azokat a kockázatokat, melyeket a 13 év alatti kiskorúak a platformokon tapasztalhatnak, és magas szintű biztonságot és védelmet kell szavatolnia a kiskorúak számára - tudatták.