Fico kőkeményen beszólt az EU-nak: "egy orosz csak akkor térdel le, ha a cipőjét köti"

Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico élesen bírálta az Európai Unió Oroszország-politikáját, és a nyugati stratégiát kudarcnak minősítette. A szlovákiai Galántán diákok előtt tartott beszédében kijelentette, hogy az EU sem Oroszország meggyengítésére nem képes, sem komoly békekezdeményezéseket nem tud felmutatni.

Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke: „Ha Ukrajna vásárolni akar valamit, vegye meg” / Fotó: AFP

Kritikája középpontjában az az elképzelés áll, hogy Oroszország gazdasági és katonai nyomással térdre kényszeríthető. „Van egy stratégia: kényszerítsük térdre Oroszországot. Szerintem ez egy rossz és működésképtelen stratégia” – idézi a szlovák miniszterelnököt a Berliner Zeitung.

A miniszterelnök különösen élesen fogalmazott egy mondatban:

Az oroszok nagyon találóan mondják: ha letérdelünk, az csak azért van, mert a cipőfűzőnket kötjük meg.

Fico szerint irreális az a feltételezés, hogy Moszkvát Ukrajna támogatásán keresztül döntően meg lehet gyengíteni.

Fico erősen kritizálta az EU által Ukrajnának nyújtott támogatásokat

Fico azzal vádolja az EU-t, hogy egyoldalúan a katonai támogatásra összpontosít Ukrajna esetében, ahelyett, hogy diplomáciai megoldásokat keresne. „Az EU ma nem tud békekezdeményezéseket felajánlani, csak azt mondja: háború, háború” – jelentette ki. Kormánya ennek megfelelően jelentősen eltérő politikát folytat: Pozsony nem vesz részt fegyverszállításokban Kijevnek. „Ha Ukrajna vásárolni akar valamit, vásárolja meg. Van elég pénze, hogy kifizesse.”

Ez az álláspont illeszkedik Fico korábbi nyilatkozataihoz.

A politikus 2023 óta ismét Szlovákia miniszterelnöke, korábban 2006–2010 és 2012–2018 között töltötte be ezt a tisztséget.

Már tavaly is bírálta a nyugati országok azon törekvéseit, amelyek szerinte a háború elhúzását célozzák Oroszország meggyengítése érdekében.

Növekvő feszültségek az EU-n belül

Fico legutóbbi kijelentései rámutatnak az EU-n belüli növekvő feszültségekre. Míg sok tagállam Ukrajna támogatását az európai biztonság kulcsának tekinti, Pozsony inkább a nemzeti érdekeket helyezi előtérbe.

A szlovák kormány nemrég azt is jelezte, hogy blokkolhat újabb Oroszország elleni szankciókat, ha nem rendezik az alapvető energetikai kérdéseket – például a Barátság (Druzsba) vezetéken érkező olajszállításokat.

Fico szerint az EU nem helyezheti „Ukrajna érdekeit a tagállamok érdei fölé”.