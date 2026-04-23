Az Európai Néppárt elnöke támogatja a 7. cikkelyes eljárás megszüntetését Magyarországgal szemben. Az új kormány részéről egyértelmű elkötelezettséget lát a jogállamiság iránt – írta szerdai facebookos posztjában Dömötör Csaba, fideszes európai parlamenti képviselő.

Kiakadt a Fidesz politikusa Magyar Péter brüsszeli pártjának döntése után: szerinte színjáték volt az egész, amit az EU csinált / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A képviselő szerint z új kormány még hivatalba sem lépett, az új parlament még össze sem ült, így egyetlen törvénymódosítást sem fogadhatott el. Mégis megszüntetik az eljárást.

Ez egy dolgot bizonyít. Azt, hogy ennek az eljárásnak az égvilágon semmi köze nem volt a jogállamisághoz. Sokkal inkább egy olyan kormány fenyítéséhez és zsarolásához, amely nem volt hajlandó beállni a sorba

- írta a politikus.

Úgy folytatta, hogy a javukra legyen mondva, hogy most már nem is próbálják elbábozni a jogállamisági színjátékot, csak a nyers zsarológépezet maradt a színpadon, amelyet most elhúznak onnan.