Dömötör Csaba
Kiakadt a Fidesz politikusa Magyar Péter brüsszeli pártjának döntése után: szerinte színjáték volt az egész, amit az EU csinált

Dömötör Csaba szerint az Európai Néppárt elnöke támogatja a Magyarországgal szembeni 7. cikkelyes eljárás lezárását, mert az új kormány részéről egyértelmű jogállamisági elkötelezettséget lát. A fideszes EP-képviselő úgy értékelte, hogy ez szerinte azt bizonyítja, hogy az eljárás kezdettől fogva politikai nyomásgyakorlás volt, nem pedig jogállamisági kérdés.
2026.04.23, 06:10

Az Európai Néppárt elnöke támogatja a 7. cikkelyes eljárás megszüntetését Magyarországgal szemben. Az új kormány részéről egyértelmű elkötelezettséget lát a jogállamiság iránt – írta szerdai facebookos posztjában Dömötör Csaba, fideszes európai parlamenti képviselő.

Dömötör Csaba EP-képviselő, Fidesz Európai Unió, Európai Bizottság, Brüsszel levél, védett ár, választás
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A képviselő szerint z új kormány még hivatalba sem lépett, az új parlament még össze sem ült, így egyetlen törvénymódosítást sem fogadhatott el. Mégis megszüntetik az eljárást. 

Ez egy dolgot bizonyít. Azt, hogy ennek az eljárásnak az égvilágon semmi köze nem volt a jogállamisághoz. Sokkal inkább egy olyan kormány fenyítéséhez és zsarolásához, amely nem volt hajlandó beállni a sorba

- írta a politikus.

Úgy folytatta, hogy a javukra legyen mondva, hogy most már nem is próbálják elbábozni a jogállamisági színjátékot, csak a nyers zsarológépezet maradt a színpadon, amelyet most elhúznak onnan. 

 

