Deviza
EUR/HUF364,3 0% USD/HUF310,95 +0,06% GBP/HUF420,88 +0,04% CHF/HUF395,41 -0,04% PLN/HUF85,7 -0,11% RON/HUF71,6 +0,02% CZK/HUF14,96 0% EUR/HUF364,3 0% USD/HUF310,95 +0,06% GBP/HUF420,88 +0,04% CHF/HUF395,41 -0,04% PLN/HUF85,7 -0,11% RON/HUF71,6 +0,02% CZK/HUF14,96 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Fidesz
választmány
Orbán Viktor

Ez is eljött: sorsdöntő nap vár a Fideszre, Orbán Viktor előre megmondta, mi fog történni – most hirdetik ki, mikor cserélik le a pártvezetést

Folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások. A Fidesz saját belső átalakulására is készül.
VG/MTI
2026.04.28, 06:10
Frissítve: 2026.04.28, 06:29

Az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítése továbbra is intenzív egyeztetések mellett zajlik: kedden ismét tárgyalóasztalhoz ültek a parlamenti pártok képviselői az Országházban. 

Ez is eljött: sorsdöntő nap vár a Fideszre / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A parlamenti sajtóiroda tájékoztatása szerint a megbeszélések középpontjában többek között 

  • a mandátumigazolás előkészítése, 
  • az eskütétel technikai részletei,
  • az ülésrend kialakítása, 
  • valamint a tisztségviselők megválasztásának folyamata áll. 

A tárgyalásokat Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti. A cél, hogy a május 9-re összehívott alakuló ülés zökkenőmentesen, előre tisztázott keretek között valósuljon meg. Sulyok Tamás köztársasági elnök által kijelölt időpontig a parlamenti működés alapvető kérdéseiben kell megállapodásra jutni.

Az április 12-i országgyűlési választás eredményeként három politikai erő jutott be a parlamentbe. A Tisza Párt kétharmados többséget szerzett 141 mandátummal, míg a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 képviselői helyet szerzett. A Tisza Párt ennek megfelelően meghatározó szerepet játszik az új parlamenti struktúra kialakításában.

A házelnöki posztra a Tisza Párt Forsthoffer Ágnest jelöli, aki a párt alelnöke és egyéni választókerületből jutott be az Országgyűlésbe. A kormánypárt frakcióvezetője Bujdosó Andrea lesz. Az ellenzéki oldalon a Fidesz frakcióját Gulyás Gergely, a KDNP képviselőcsoportját Rétvári Bence vezeti, míg a Mi Hazánk élén továbbra is Toroczkai László áll.

A parlamenti struktúra egyik kulcskérdése a bizottsági rendszer kialakítása. A felek már a múlt heti egyeztetéseken megállapodtak abban, hogy az ellenzék hat bizottság vezetését kapja meg. A Tisza Párt húsz parlamenti bizottság felállítását javasolta, köztük új területeket lefedő testületekkel, például a társadalmi részvételiséggel, valamint a digitalizációval és technológiával foglalkozó bizottsággal. A bizottsági struktúra várhatóan a leendő, 16 minisztériumból álló kormányzati felépítéshez igazodik.

A jogszabályok szerint több állandó bizottság létrehozása kötelező, így például a mentelmi, az alkotmányügyi, a költségvetési, a külügyi, valamint a nemzetbiztonsági bizottság felállítása nem képezheti vita tárgyát. Emellett abban is konszenzus született, hogy a képviselők a Szent Korona előtt teszik le esküjüket.

Közben a Fidesz saját belső átalakulására is készül. Kedden ülésezik a párt országos választmánya, amely dönthet a tisztújító kongresszus összehívásáról. Orbán Viktor pártelnök korábban bejelentette: a választási vereséget követően megkezdik a párt újjászervezését. Ennek részeként a korábban őszre tervezett kongresszust előrehoznák júniusra.

A volt miniszterelnök azt is közölte, hogy lemond parlamenti mandátumáról, így 36 év után nem lesz tagja az Országgyűlésnek a következő ciklusban. Ugyanakkor jelezte: a párt vezetését továbbra is vállalná, amennyiben a kongresszus megerősíti pozíciójában.

A következő napok egyeztetései kulcsfontosságúak lesznek abban, hogy az új Országgyűlés milyen keretek között kezdi meg működését, és milyen politikai erőviszonyok mentén alakul ki a parlamenti munka rendje az elkövetkező ciklusban.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
