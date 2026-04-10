Nem akárki mondta ki: a Fidesz vezet, a Tisza pedig nem tud majd kormányt alakítani

Egy, a választási kampány hajrájában közzétett friss közvélemény-kutatás szerint továbbra is a Fidesz áll az élen, és az adatok alapján a jelenlegi erőviszonyok mellett a Tisza Párt nem tudna kormányt alakítani. Az amerikai McLaughlin & Associates ezerfős, személyes interjúkon alapuló felmérése 42,6 százalékos támogatottságot mért a kormánypártnak, míg a Tisza 37,3 százalékon áll a választás előtti napokban.

A kutatás a politikailag aktív népesség körében készült, hivatásos kérdezőbiztosok bevonásával, és április 7-én zárult le – írja az Index. A felmérés szerint a további pártok jóval kisebb arányban szerepelnek:

a Mi Hazánk 7 százalékot,

a Demokratikus Koalíció 4,3 százalékot,

a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2,1 százalékot ér el,

míg az egyéb pártok összesen 0,6 százalékon állnak.

A választók 2,4 százaléka még bizonytalan ,

, 3,7 százalék pedig nem tervez részt venni a szavazáson.

A kutatócég vezetője, John McLaughlin kiemelte, hogy a felmérés 95 százalékos konfidenciaszint mellett plusz-mínusz 3,1 százalékos hibahatárral értelmezhető, és mintavétele tükrözi a választásokon jellemzően részt vevő szavazók demográfiai és földrajzi összetételét.

A kutatás személyes interjúkra épült, ami lehetővé tette olyan választók elérését is, akik telefonos megkeresések esetén kevésbé válaszolnak. A kutatók szerint különösen a Fidesz szavazói körében volt magasabb a válaszmegtagadás aránya, így a személyes adatfelvétel segített az úgynevezett rejtett szavazók bevonásában.

Az amerikai elemző szerint nem lesz Tisza-kétharmad

Az eredmények alapján a Fidesz támogatottsága stabil a jobboldali szavazók körében, ahol mintegy 80 százalékuk a kormánypártot támogatja. A Tisza Párt elsősorban a baloldali szavazók között erős, ahol 69 százalékos támogatottságot ér el, míg a politikai középben 46 százalékon áll. A felmérés értelmezése szerint

a választási rendszer sajátosságai miatt a második helyen álló Tisza Párt a mért támogatottsággal nem tud elegendő felhatalmazást szerezni a kormányalakításhoz.

A kutatás arra is rámutatott, hogy a Mi Hazánk szavazóinak 84 százaléka nem támogatja a Tisza vezetőjét, ami korlátozza az átszavazás lehetőségét. A személyes megítélés tekintetében a felmérés szerint Magyar Pétert a válaszadók 40 százaléka látja pozitívan, míg 52 százalék inkább negatívan vélekedik róla.