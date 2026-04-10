Riadót fújt a Fidesz: Brüsszel és Magyar Péter veszélyes útra tereli Magyarországot – a béke és a háború között kell választani vasárnap

A Fidesz pénteken figyelmeztetett: Brüsszel és Magyar Péter politikája háborúba sodorhatja Magyarországot. A kormánypárt szerint a vasárnapi választás tétje nem kisebb, mint a béke megőrzése.

Brüsszel politikája és Magyar Péter kijelentései aggodalomra adnak okot a Fidesz szerint / Fotó: NurPhoto via AFP

A kampány utolsó szakaszában egyre világosabbá válik: a vasárnapi választás tétje messze túlmutat a szokásos politikai versenyen.

A Fidesz szerint Magyarország sorsa most a béke és a háború között dől el, és a veszély valósabb, mint sokan gondolnák.

A kormánypárt egy friss videóban egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: Brüsszel és Magyar Péter politikája olyan irányba sodorhatja az országot, amely végül fegyveres konfliktushoz vezethet.

A felhívás egyértelmű: „Ha te sem szeretnél háborút, akkor vasárnap menj el, és szavazz a Fideszre! Csak a Fidesz a biztos választás!”

A háttérben egyre több aggasztó fejlemény látható Európában. Kiszivárgott nyugati katonai tervek, csapattelepítési forgatókönyvek és a lakosság számára készített túlélési kézikönyvek mind azt jelzik, hogy a kontinens vezetői is számolnak egy esetleges eszkalációval. Ezek nem puszta feltételezések, hanem olyan konkrét lépések, amelyek azt mutatják: Brüsszel egy súlyosabb helyzetre tervez felkészülni ahelyett, hogy annak elkerülésén dolgozna.

Fidesz: most erős vezetésre van szükség!

A frontvonalakon már most is drámai állapotok uralkodnak, miközben a politikai nyomás folyamatosan nő. Ebben a helyzetben különösen nagy jelentősége van annak, hogy Magyarország milyen irányt választ. A Fidesz álláspontja szerint csak egy erős, szuverenitását védő kormány képes távol tartani az országot a háborútól.

A helyzet súlyosságát erősíti egy kiszivárgott hangfelvétel is, amelyben Magyar Péter egyértelműen utal a közelgő konfliktus lehetőségére. Az idézett mondat – „G…ci nagy háború lesz” – nemcsak a feszültséget mutatja, hanem azt is, hogy a politikai szereplők tisztában vannak a veszély mértékével.

A Fidesz szerint éppen ezért nem mindegy, milyen vezetés irányítja az országot a következő időszakban.

A béke megőrzése, a magyar családok biztonsága és az ország stabilitása olyan értékek, amelyek nem engednek kockázatos kísérletezést.

A választás így egyértelmű döntési helyzetet teremt: a kormánypárt szerint a jelenlegi irány a biztonságot és a kiszámíthatóságot jelenti, míg az ellenzéki politika beláthatatlan következményekkel járhat.