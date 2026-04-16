Földrengés volt a magyar-horvát határon: a lakosság is megérezte – ezt tudjuk eddig a károkról

Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében csütörtökre virradó éjjel – közölte csütörtökön hajnalban honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán éjszaka / Fotó: Shutterstock

Közleményükben azt írták, hogy a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 1 óra 30 perckor 2,5 magnitúdójú földmozgás volt, amit a lakosság az epicentrum közelében érezhetett.

Az obszervatóriumba eddig Bolhóról érkezett egy bejelentés. A közlemény szerint a katasztrófavédelemhez eddig még nem jelentettek be károkat.