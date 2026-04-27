Zelenszkij erre nem számított: újabb szövetségese szabott feltételt az EU-tagságnak – Ukrajnának el kell fogadnia, hogy feldarabolják

Ukrajnának akár területekről is le kell mondania egy jövőbeli békemegállapodás részeként – erről beszélt Friedrich Merz. A német kancellár szerint ez lehet az ára annak, hogy Kijev megnyissa az utat az Európai Unió felé.

Komoly hullámokat vetett Európában Merz hétfőn, amikor nyíltan felvetette: egy jövőbeli békemegállapodás részeként Ukrajnának el kell fogadnia, hogy egyes területei tartósan kívül maradhatnak Kijev ellenőrzésén. A német kancellár egy iskolai beszélgetésen fogalmazott úgy, hogy

egyszer eljön a tűzszünet, majd a békeszerződés ideje, és ebben a helyzetben nem zárható ki a területi veszteség.

A kijelentés különösen érzékeny, mivel Ukrajna hivatalos álláspontja továbbra is az, hogy az ország területi integritása nem képezheti alku tárgyát. Volodimir Zelenszkij többször hangsúlyozta, hogy minden megszállt terület visszaszerzése a cél. Ehhez képest Merz realista, sokak szerint rideg megközelítést vázolt fel.

A német kancellár szerint azonban a politikai realitás és a társadalmi támogatás kulcsfontosságú. Úgy fogalmazott: ha Zelenszkij egy ilyen megállapodást akar elfogadtatni az ukrán társadalommal, akár népszavazásra is szükség lehet. Ebben az esetben viszont világosan el kell mondania az embereknek, hogy a fájdalmas döntésért cserébe megnyílhat az út Európa felé.

Friedrich Merz: az EU-ba nem hozzuk be a háborút!

Az EU-tagság kérdése ugyanakkor korántsem egyszerű. A kancellár egyértelművé tette: Ukrajna nem csatlakozhat az Európai Unióhoz, amíg háborúban áll. Emellett szigorú feltételeket kell teljesítenie, különösen a jogállamiság és a korrupció elleni fellépés terén. A korábbi optimista céldátumok sem tűnnek reálisnak: Merz szerint sem a 2027-es, sem a 2028-as csatlakozás nem megvalósítható.

Közben politikai változások is befolyásolhatják a folyamatot. Ukrajna EU-integrációját korábban blokkolta Orbán Viktor, azonban a közelmúltbeli választási veresége új helyzetet teremthet. Ez megnyithatja az utat a tárgyalások következő szakasza felé, bár az EU-n belül továbbra sincs teljes egyetértés a bővítés üteméről.