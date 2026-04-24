EUR/HUF364,43 -0,62% USD/HUF311,14 -0,87% GBP/HUF420,7 -0,46% CHF/HUF396,2 -0,75% PLN/HUF85,92 -0,6% RON/HUF71,63 -0,54% CZK/HUF14,96 -0,62%
BUX133 872,25 -0,69% MTELEKOM2 492 -0,64% MOL4 100 -3,07% OTP41 610 +0,51% RICHTER13 000 -1,07% OPUS336 +0,9% ANY7 470 +0,27% AUTOWALLIS149 +1,36% WABERERS4 890 +2,3% BUMIX9 244,95 +0,2% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 774,58 -0,2%
Közel két hét hallgatás után megszólalt Gulyás Gergely a Fidesz választási vereségéről: beszélt az utódjáról is – "Egyet tudok a javára írni"

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Mandiner Reakció című műsorának vendége volt péntek délután. A műsorban beszélt arról a leköszönő tárcavezető, hogy mennyire lepte meg a Fidesz veresége, és milyen emléke van Ruff Bálintról, aki az utódja lesz a Tisza-kormányban.
Járdi Roland
2026.04.24, 19:08
Frissítve: 2026.04.24, 19:38

„Mindannyian látjuk azt, hogy egy 16 éves korszak zárul le, ahol a győztesek ünneplik, amire sokan vártak közülük. A kormánypártnak pedig az a legfontosabb feladata, hogy azt a struktúrát megtalálja, amiben ellenzéki pártként működni kíván” –  mondta a Mandiner Reakció című műsorában Gulyás Gergely, leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter, amiről a 24.hu tudósított.

Megszólalt Gulyás Gergely a Fidesz vereségéről: beszélt az utódjáról is – „Egyet tudok a javára írni" Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A tárcavezető arra reagált, hogy a Medián választás utáni felmérése szerint a Tisza támogatottsága 66 százalékon áll, a Fideszé 25 százalékon. Ez azonban szerinte nem meglepő, mert a választások uán mindig a győzteshez húzás logikája érvényesül. 

A választás estéjéről elmondta, hogy úgy ment a Bálnába a Fidesz eredményvárójába, hogy bármilyen szoros eredmény benne van, ami a valós végeredmény lett, az az ő elképzelései között nem szerepelt. A vereség okaira felszínes válaszaik vannak, egyik oldalon 3,4 millió szavazat, a másik oldalon 2,5 millió szavazat, ami jelentős. Hogy ezt miért nem tudták mérni a kutatóik, arra nekik kell választ adni. Az ő megoldása az, hogy elment 600 ezer ember szavazni, aki korábban sosem.

Gulyás szerint a döntő az volt, hogy 16 év után a választópolgárok többsége arra jutott, hogy mindegy is, hogy ki jön, de változás kell.

A kampányban is többször is elmondta, hogy Magyar Péterrel kapcsolatban a magánéleti részt lezárta, az élet érdekes fordulatokat hordoz magában, az is egy ilyen, hogy aki az előző négy választáson a Fidesz győzelmének örült, most az ellenzék vezetőjeként örült megint.

Több mint 20 évvel ezelőttről ismeri Ruff Bálintot, aki a helyét veszi át a Tisza-kormányban, de az elmúlt 20 évben nem látta őt.

Amiket olvastam az elmúlt években, nyilvánvalóan egy más világ. Egyet tudok a javára írni, hogy amikor több mint húsz évvel ezelőtt ismertem, a mi korosztályunkban amikor majdnem mindenki fideszes volt, ő akkor is balliberális volt, ilyen szempontból nem változott

– magyarázta. Ideológiailag valószínűleg világok választják el, de amit át tud adni neki, azt átadja, a rátermettségét utána neki kell majd kormányon bizonyítania. 

A vereség okairól szóló vitákból azt hiányolja, hogy a jobboldalnak, a Fidesz–KDNP-nek az elmúlt 16 év kormányzati teljesítményeit értékelni és érzékeltetni kell. Az elmúlt négy évben az változott, hogy eltelt még négy év, és 16 év pszichológiai határ a választók és választottak szempontjából. 2012 és 2022 között erős gazdasági növekedés volt, ami az utolsó három évben már nem volt igaz, amit a háborúval indokolt.

„Nem tartom korrektnek”

Beszélt a luxizás vádjáról is. „Természetesen különböző meggazdagodással, korrupcióval kapcsolatos vádak is szerepet játszottak. Én e tekintetben nem tartom korrektnek, hogy különösen a sajtóban, és különösen az elmúlt hónapokban a legtisztességesebb embereket is értek ilyen vádak. Elborzadva néztem, hogy Takács Péter minek volt kitéve, miközben mindenki pontosan tudhatja, hogy milyen jó egészségügyi szakember, de hogy egy teljesen tisztességes ember” – mondta.

A rendszerváltás szöveggel legfeljebb elnéző tud lenni, 2010-ben is kritikusan nézte, amikor a saját oldalukon ilyen felvetések hangoztak el. 1989-ig diktatúra volt, azóta szabadságban élünk, fogalmazott. „Ha valaki rendszert akar váltani, az a diktatúra irányába tér vissza.” 

Az alakuló Tisza-kormány szerinte inkább egy NER-hard, mintsem egy NER-light. Az ellenzéknek viszont nem szabad, hogy egy ország ellenzéke legyen.

„Zajlik a folyamat, hogy kik ülnek be listáról az Országgyűlésbe. Felajánlottam a miniszterelnöknek, hogy nem veszem fel a mandátumomat, de megkért, hogy ne tegyek így. Most alakul ki a frakció. A listán mandátumot szerzett képviselők többségét, mintegy felét cserélni fogjuk” – mondta, hozzátéve, hogy ez hétfőre ismert lesz.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
