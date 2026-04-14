rendőrség
gyorshajtás
baleset

Versenypályának hitte az Andrássy utat egy autós, csúnya vége lett – sorra szedte le a rendőrség a gyorshajtókat

Több mint 1700 gyorshajtót mértek be egyetlen hónap alatt Budapesten, a legsúlyosabb esetekben brutális sebességtúllépéssel. Akár 114 kilométer per órával száguldozó sofőröket is kiszűrtek a rendőrök.
VG/MTI
2026.04.14, 08:48
Frissítve: 2026.04.14, 09:39

Több mint 1700 gyorshajtót mértek be egy hónap alatt a fővárosban – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság kedden a Police.hu oldalon.

gyorshajtás baleset
Gyorshajtás: Magyarország egész területén sebesség-ellenőrzést végeznek / Fotó: Mihádák Zoltán

A közlemény szerint a telepített traffipaxok márciusban a II. kerületben 641, a III. kerületben 142, a VI. kerületben 495, a XI. kerületben 14, a XV. kerületben 132, a XX. kerületben pedig 320 gyorshajtót mértek be. 

A legnagyobb mért adat 50 kilométer per óra megengedett sebességnél a VI. és a XV. kerületben volt: az Andrássy úton és a Szentmihályi úton egy-egy sofőr 114 kilométer per órával haladt, amiért egyenként 210 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki – áll a közleményben.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy ketten meghaltak, miután öt autó ütközött Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében péntek este.

A baleset a Göncz Árpád városközpontnál levő felüljárón történt, amelyről az egyik jármű lezuhant. A helyszínen egy ember életét vesztette, egy másik a kórházba szállítása közben hunyt el, négyen megsérültek.

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte a Váci úti tragikus baleset okozásával gyanúsított férfi letartóztatását – közölte a Fővárosi Törvényszék. Közleményük szerint május 13-ig rendelték el a férfi letartóztatását, akit halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettével gyanúsítanak.

Az ügyészség a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyének megakadályozása miatt indítványozta a terhelt letartóztatását.

A férfi jelenleg ideiglenes tartózkodási engedéllyel van Magyarországon. Büntetett előéletű, korábban szintén közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt vonták felelősségre, és több alkalommal követett el közlekedési szabálysértést is – ismertették.

A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája megállapította, hogy a férfi esetében fennáll a büntetőjogi felelősség elkerülése, a szökés és az elrejtőzés veszélye, továbbá előélete alapján feltételezhető a bűnismétlés is, így a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok kizárólag a gyanúsított letartóztatásával biztosíthatók.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu