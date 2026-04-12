Kuba nem akar háborút az Egyesült Államokkal, sem támadásokat, de meg fogja védeni magát – jelentette ki vasárnap Miguel Díaz-Canel kubai elnök. „Megismétlem, mi nem ezt akarjuk. Mi nem szeretnénk háborút – húzta alá az államfő az amerikai NBC News hírtelevíziónak adott nyilatkozatában. – Nem akarjuk azt sem, hogy megtámadjanak minket” – mondta Díaz-Canel, aki egyben kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre szólított fel Washingtonnal.

Drasztikus válaszlépést ígért Amerikának a karibi ország: esztelen döntés lesz, de ha beavatkoznak, háború lesz

Kiemelte, Havanna álláspontja „teljes mértékben védelmi jellegű és nem agresszív”. Kitérve amerikai csapatok lehetséges műveleteire a karibi szigetállam területén, az államfő hangsúlyozta, hogy „egy beavatkozás Kuba területén költséges lesz”. „Ez hatással lesz Kuba, az Egyesült Államok és a térség biztonságára is” – tette hozzá.

Amennyiben ilyesmi megtörténne, háború fog kitörni, harc lesz, és mi védekezni fogunk

– mondta Díaz-Canel. Az államfő rávilágított, hogy „mielőtt meghoznánk ezt az esztelen döntést, a logikára kell támaszkodnunk, vagyis a párbeszéd logikájára, részt kell vennünk a vitákban és a dialógusokban, és meg kell próbálnunk olyan megállapodásokra jutni, amelyek lehetővé tehetik a konfrontáció elkerülését”.

Amerika megtalálta Kuba új vezetőjét

Az Egyesült Államok egyre nagyobb nyomást gyakorol a súlyos gazdasági válságban lévő Kubára, miközben egy váratlan szereplőtől, Raúl Castro unokájától, Raúl Guillermo Rodríguez Castrótól várhat változást. Bár hivatalos tisztséget nem tölt be, a háttérben nagy a befolyása, és a feltételezések szerint a kubai gazdaság jelentős részét irányító GAESA konglomerátumhoz is köthető. A szigetország gazdasági helyzete kritikus, az olajhiány miatt az elektromos hálózat is összeomlott, ami tüntetésekhez és zavargásokhoz vezetett.

Kuba már tett lépéseket a nyitás felé:

a kubai kormány lehetővé tenné a diaszpóra számára a vállalkozásindítást és az ingatlanvásárlást.

Az Egyesült Államok is igyekszik támogatni a kubai magánszektort, például azzal, hogy engedélyezte bizonyos szereplőknek a venezuelai olaj importját, bár ez egyelőre csak korlátozott segítséget jelent. Washington célja nem a teljes rendszerváltás, hanem inkább gazdasági reformok kikényszerítése, és úgy tűnik, nem a Castro család eltávolítására törekszik, hanem inkább a jelenlegi elnök, Miguel Díaz-Canel leváltására.