Választás 2026: nem akárki állt ki Orbán Viktor mellett, ő még nagyon hiányzott - "Történelmi érdemei töretlenek maradnak"

Az osztrák politikus egyértelművé tette: a magyar választók döntése szent. Herbert Kickl szerint azonban Ausztriának is változtatnia kell, ebben pedig Orbán Viktorról kellene példát venni.
2026.04.13, 17:31
Frissítve: 2026.04.13, 17:39

A magyar választások után megszólalt Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke is, aki szerint a nép döntése megkérdőjelezhetetlen, ám Orbán Viktor politikai öröksége tovább él, eddigi munkásságát pedig „történelmi eredménynek” nevezte.

Kemény hangvételű posztban reagált Herbert Kickl a magyar politikai fordulatra / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A magyar választások eredménye nemcsak belföldön, hanem egész Európában komoly hullámokat vetett. A reakciók között különösen figyelemfelkeltő volt Herbert Kickl megszólalása, aki Facebook-posztban reagált a történtekre, és egyértelmű politikai üzenetet küldött.

Az Osztrák Szabadságpárt vezetője szerint

a magyar nép megszólalt és döntött, amit minden demokratának tiszteletben kell tartania.

Kickl ugyanakkor világossá tette, hogy szerinte Orbán Viktor politikai öröksége nem tűnik el a vereséggel. Kiemelte a határvédelem kérdését, a béketörekvéseket az orosz–ukrán konfliktusban, valamint az Európai Unió központosításával szembeni fellépést. Ezeket „történelmi eredményeknek” nevezte, amelyek szerinte továbbra is meghatározzák a nemzetközi konzervatív politika irányát.

Az osztrák politikus külön kitért arra is, hogy szerinte az „LMBTQ-ideológia” elleni fellépés és a nemzeti szuverenitás védelme továbbra is kulcskérdés marad Európában. Posztjában élesen bírálta Brüsszelt, amely szerinte „tévúton van”, miközben hatalmi törekvéseivel egyre látványosabban tapossa el a tagállamok jogait és veszi semmibe az érdekeiket.

 

Herbert Kickl: „Ausztriában rendszerváltásra van szükség!”

Üzenete azonban nem állt meg Magyarországnál, Ausztriára terelte a fókuszt, és kijelentette: az osztrák emberek érdekeinek védelméhez rendszerszintű változásra van szükség. Orbán Viktor eredményei Kickl szerint példaértékűek, amelyeket a Szabadságpártnak is érdemes lesz követni a következő kampánya során.

Az osztrák politikus közleménye szöges ellentétben van a tágabb nemzetközi reakcióval: míg több uniós vezető örömhírként kezelte Magyar Péter és a Tisza Párt győzelmét a választásokon, addig a jobboldali, szuverenista politikai körökben inkább kivárás és újrapozicionálás figyelhető meg. Kickl szerint azonban Orbán Viktor politikai öröksége még hosszú ideig hatással lesz Európa konzervatív erőire.

