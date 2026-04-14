Deviza
EUR/HUF363,11 0% USD/HUF308,64 0% GBP/HUF417,19 0% CHF/HUF394,17 +0,04% PLN/HUF85,6 +0,12% RON/HUF71,34 -0,03% CZK/HUF14,91 +0,02% EUR/HUF363,11 0% USD/HUF308,64 0% GBP/HUF417,19 0% CHF/HUF394,17 +0,04% PLN/HUF85,6 +0,12% RON/HUF71,34 -0,03% CZK/HUF14,91 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Elárasztják a német páncélosok Magyarországot: megérkezett az újabb szállítmány a honvédséghez – fotók

Folyamatosan emelkedik hazánk védelmi képessége. Ezúttal a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében több Lynx páncélozott gyalogsági harcjármű érkezett a Magyar Honvédség állományába.
VG
2026.04.14, 07:19
Frissítve: 2026.04.14, 08:22

Érkeznek az új Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművek az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárhoz. A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program során beérkező eszközök növelik a Magyar Honvédség haderejét. Az eszközök kezeléséhez szükséges képzések folyamatosak a dandárnál, így a beérkező harcjárművek kezelőszemélyzete biztosított – jelentette a honvédelem.hu a dandár Facebook-oldala alapján.

Több Lynx páncélozott gyalogsági harcjármű érkezett a Magyar Honvédség állományába / Fotó: MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár / Facebook

Az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár hétvégi bejegyzésében kiemelte, hogy az új szerzeményekkel folyamatosan emelkedik hazánk védelmi képessége.

Európa-bajnok tempóban fejlődik a magyar védelmi ipar

Európa egyik legimpozánsabb haderőfejlesztési programját hajtotta végre 2017 óta Magyarország, amit a NATO is elismert, első helyre téve azt, amit az utóbbi tíz évben e téren elértek a magyarok.

Nagy Márton egy március végi rendezvényen kiemelte, hogy 

Magyarországon mintegy 400 hadiipari vállalat működik, ebből 300-nak NATO-tanúsítványa van.

Kitért a kulcskérdésekre, a hadiipari tulajdonviszonyokra és a finanszírozásra is. A miniszter hangsúlyozta, a védelmi ipar fejlesztésére rendelkezésre állnak a Government to Government (Gov to Gov) típusú megállapodások. Ezek előnye, hogy kivehetők a közbeszerzés alól.

Nagy Márton elmondta, a magyar hadsereg megrendelő a hadiiparban, nem pedig tulajdonos. A magántulajdon a hadiiparban előnyös, amire a miniszter a lőszergyártást hozta fel példaként. 

Magyarországon kormánydöntés segíti, hogy a hadiipar egy része magánkézbe kerüljön.

Ami a finanszírozást illeti, a miniszter hangsúlyozta: fontos lenne, hogy a kockázati tőke (Venture Capital) felfedezze a hadiipart. Igaz – jegyezte meg – a hadiiparban a megtérülés hosszabb az átlagosnál. Az iparág kulcsjátékosai között már sok a magáncég. Például Győrben a Rába, amely 100 százalékig magáncég.

Két nagy vállalkozást emelt ki:

  1. a ZalaZone-t, amely egy járműtesztpálya föld alatti lőtérrel,
  2. és a várpalotai a lőszer- és robbanóanyag-/lőpor- (RDX, SDX) gyártást.

Megemlítette az N7 Defence új vállalat állami portfóliójának részét képező kilenc védelmi ipari vállalatot mint modellt: magyar állami plusz külföldi (magán)partner, mint amilyen a Hirtenberger aknavető- és lőszergyár.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
