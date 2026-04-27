Napok maradtak hátra: Iránra rárobbanhat a teljes olajrendszer, új ajánlatot tett a Hormuzi-szoros kinyitásáról – Trumpnak most nagyon észnél kell lennie

Donald Trumpnak napokon belül döntenie kell arról, hogy fenntartja-e az Irán elleni tengeri blokádot, miközben Teherán új ajánlatot tett a Hormuzi-szoros újranyitására és a háború lezárására. Az iráni vezetés pakisztáni közvetítéssel azt javasolja Washingtonnak, hogy először az olajszállítások helyreállításáról és a blokád feloldásáról szülessen megállapodás, a nukleáris tárgyalásokat pedig csak későbbre halasztanák – ez azonban komoly stratégiai dilemmát jelenthet az amerikai elnök számára.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb energiakereskedelmi útvonala, melyen keresztül a globális tengeri olajszállítás jelentős része halad át. Ha ez az útvonal tartósan zárva marad, az nemcsak Irán exportját bénítja meg, hanem az egész nemzetközi olajpiacot is felforgathatja, az árak pedig gyorsan elszabadulhatnak – írja az Axios.

Trump a Fox Newsnak adott vasárnapi interjúban világossá tette, hogy jelenleg inkább a nyomás fenntartása a számukra megfelelő eszköz. Szerinte

Irán olajipari rendszere már kritikus ponthoz közeledik, és ha az ország nem tudja tartályhajókra rakodni és exportálni a kitermelt nyersolajat, az egész infrastruktúra belülről omolhat össze.

Az amerikai elnök szerint az iráni rendszernek mindössze három napja lehet azelőtt, hogy az olajvezeték-hálózatban olyan nyomás keletkezik, amely visszafordíthatatlan károkat okozhat. Trump úgy fogalmazott: ha ez bekövetkezik, az iráni olajrendszert már soha nem lehetne ugyanarra a szintre visszaépíteni, legfeljebb a fele maradhatna működőképes.

Az amerikai cél nem pusztán a Hormuzi-szoros megnyitása, hanem az is, hogy Irán hosszú időre lemondjon az urándúsításról, és csökkentse dúsított uránkészleteit. Ha Trump túl korán feloldaná a blokádot, könnyen elveszíthetné ezt a nyomásgyakorlási eszközt.

Irán el akarja különíteni az olaj- és atomkérdést

Éppen ezért Teherán most olyan konstrukciót próbál előtérbe tolni, amely leválasztaná egymásról az olajkérdést és az atomprogramot. Az iráni külügyminiszter, Abbász Aragcsi a hét végén Pakisztánban, Ománban és más közvetítő országokkal egyeztetve azt jelezte, hogy az iráni vezetésen belül sincs egyetértés arról, milyen nukleáris engedményeket lehetne elfogadni.