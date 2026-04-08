A frissen bejelentett iráni tűzszünet szinte azonnal összeomlott, és ennek máris súlyos következményei vannak a globális energiapiacra. Irán lényegében lezárta a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát, a Hormuzi-szorost, miután Izrael megsértette a megállapodás feltételeit, és támadást indított Libanon ellen.

Rendkívüli fordulat, ennyit a tűzszünetről: Irán máris lezárta a Hormuzi-szorost, csak két hajó jutott át – Trump ki fog akadni / Fotó: Shutterstock

A szoroson szerda délutánra teljesen leállt a tankerforgalom. Korábban, a nap folyamán még két olajszállító hajó áthaladhatott – kizárólag iráni engedéllyel –, miután az Egyesült Államok elfogadta Teherán feltételeit, és megszületett a tűzszüneti megállapodás.

Irán világossá tette, hogy a megállapodás egyik kulcseleme az volt: Izraelnek fel kell hagynia minden támadással az ellenállási tengely ellen, beleértve Libanont is – írja a Farsnews. Miután

ez nem történt meg, Teherán azonnal reagált, és leállította az áthaladást a szoroson

– ezzel gyakorlatilag azonnali nyomást gyakorolva a globális olajellátásra. A helyzetet tovább élezi, hogy iráni biztonsági források szerint már készül egy újabb válaszlépés is. Egy katonai forrás úgy fogalmazott: Irán elrettentő műveletet készít elő izraeli katonai célpontok ellen, ami újabb eszkalációhoz vezethet a térségben.

A történtek különösen kényes helyzetbe hozhatják az Egyesült Államokat is. A tűzszünet amerikai közvetítéssel jött létre, és Donald Trump személyesen is érintett volt a megállapodásban. A gyors összeomlás így nemcsak katonai, hanem politikai szempontból is komoly következményekkel járhat.

Nem igazán volt ez valódi tűzszünet

A megállapodás ellenére szerdán egy iráni támadás eltalálta a kulcsfontosságú szaúd-arábiai Kelet–Nyugat-vezetéket, és egyelőre vizsgálják az okozott károkat. Ugyancsak szerdán az Iráni Forradalami Gárda arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán támadást intéztek energetikai és olajipari létesítmények ellen, amelyek kapcsolatban állnak amerikai és izraeli érdekekkel, egyebek mellett a vezeték végpontjaként szolgáló vörös-tengeri kikötőben, Janbuban.

A konfliktus időközben tovább terjedt a térségben:

Kuvait légvédelme szerda reggel óta intenzív iráni támadásokkal néz szembe.

A hivatalos közlés szerint már legalább 28 drónt sikerült elfogni, de a támadások még mindig nem értek véget – számolt be a Bloomberg.