Megnyílhat egy folyosó Hormuz miatt, de nem az olaj miatt: tízezrek élete a tét, elkezdhetik kimenteni az embereket – már nem bírják sokáig, azonnali segítség kell

Deviza
EUR/HUF363,5 -0,69% USD/HUF309,41 -1,02% GBP/HUF419,46 -0,71% CHF/HUF394,94 -0,63% PLN/HUF85,65 -0,67% RON/HUF71,39 -0,79% CZK/HUF14,93 -0,64% EUR/HUF363,5 -0,69% USD/HUF309,41 -1,02% GBP/HUF419,46 -0,71% CHF/HUF394,94 -0,63% PLN/HUF85,65 -0,67% RON/HUF71,39 -0,79% CZK/HUF14,93 -0,64%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 140,12 +0,2% MTELEKOM2 498 +0,24% MOL4 036 -1,59% OTP42 260 +1,54% RICHTER13 050 +0,38% OPUS303 -10,89% ANY7 520 +0,66% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS4 850 -0,82% BUMIX9 218,73 -0,28% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 768,31 -0,23% BUX134 140,12 +0,2% MTELEKOM2 498 +0,24% MOL4 036 -1,59% OTP42 260 +1,54% RICHTER13 050 +0,38% OPUS303 -10,89% ANY7 520 +0,66% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS4 850 -0,82% BUMIX9 218,73 -0,28% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 768,31 -0,23%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Hormuzi-szoros
iráni konfliktus
tengerész
olajszállítás

A Hormuzi-szoros körüli háborús helyzet már nemcsak a globális olajpiacot, hanem több tízezer tengerész életét is veszélyezteti. Mintegy 20 ezer ember rekedt a Perzsa-öbölben veszteglő olaj- és teherszállító hajókon, miközben egyre súlyosabb az élelmiszer- és ivóvízhiány. A Hormuzi-szoros megnyitása most már nem csak a piacot, hanem konkrét emberéleteket is fenyeget.
VG
2026.04.27, 10:27

Mintegy húszezer tengerész vesztegel már hetek óta a Perzsa-öbölben rekedt több száz olaj- és gázszállító tartályhajón, valamint teherhajókon, mivel a háborús állapotok miatt nem tudnak átkelni a Hormuzi-szoroson.

A Hormuzi-szoroson halad át békeidőben a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz-szállításának körülbelül egy ötöde. A Lloyd’s List Intelligence tengeri adatszolgáltató cég szerint az április 13. és 19. közötti héten körülbelül 80 hajó kelt át a szoroson, míg a háború előtt naponta mintegy 130 vagy annál is több hajó haladhatott át rajta. 

A háború kezdete óta a térségben több tucat hajót támadtak meg, és az ENSZ adatai szerint legalább 10 tengerész vesztette életét. 

A legtöbb hajó továbbra sem tud áthaladni, annak ellenére, hogy Irán kijelentette: a szoros nyitva áll az általa nem ellenségesnek ítélt hajók előtt, amelyektől díjat is szed az áthaladás fejében.

Több ezer indiai tengerész is van azokon a hajókon, amelyek a háborús övezet környékén rekedtek, és például Bandar Abbasz és Horramsahr iráni kikötő közelében horgonyoznak. Vannak olyan hajók, amelyek legénysége, már nyolc hete vesztegel a térségben. Előfordult, hogy a hajóktól mindössze néhány száz méterre történtek robbanások – mondta el Manodzs Kumar Jadav, az indiai tengerészszakszervezet (FSUI) főtitkára. 

Hozzátette, hogy sok tengerész számolt be élelmiszer- és ivóvízhiányról, és vannak hajók, amelyeken már kénytelenek voltak korlátozni az ellátmányt. A szakadozó internetkapcsolat miatt pedig a tengerészek csak szórványosan tudják tartani a kapcsolatot a családjaikkal.

India hajózási minisztériuma a múlt héten közölte, hogy az iráni konfliktus kezdete óta legalább 2680 tengerészt evakuáltak.

Németország legnagyobb hajózási társasága, a Hapag-Lloyd hat hajóján körülbelül 150 tengerész rekedt a szoros közelében. Nils Haupt, a társaság szóvivője április elején az AP amerikai hírügynökségnek arról számolt be, hogy a legénységek tagjai közül egyelőre néhányat tudtak leváltani.

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO), az ENSZ hajózási ügynöksége a múlt héten jelentette be, hogy evakuációs terven dolgozik a Perzsa-öbölben rekedt több száz hajó és mintegy 20 ezer tengerész kimenekítésére. A tervek szerint humanitárius folyosót akarnak létrehozni, amelyen keresztül a hajókon szolgáló tengerészek távozhatnak.

Napok maradtak hátra, Iránra rárobbanhat a teljes olajrendszer

Donald Trumpnak napokon belül döntenie kell arról, hogy fenntartja-e az Irán elleni tengeri blokádot, miközben Teherán új ajánlatot tett a Hormuzi-szoros újranyitására és a háború lezárására. Az iráni vezetés pakisztáni közvetítéssel azt javasolja Washingtonnak, hogy először az olajszállítások helyreállításáról és a blokád feloldásáról szülessen megállapodás, a nukleáris tárgyalásokat pedig csak későbbre halasztanák – ez azonban komoly stratégiai dilemmát jelenthet az amerikai elnök számára.

Trump a Fox Newsnak adott vasárnapi interjúban világossá tette, hogy jelenleg inkább a nyomás fenntartása a számukra megfelelő eszköz. Szerinte

Irán olajipari rendszere már kritikus ponthoz közeledik, 

és ha az ország nem tudja tartályhajókra rakodni és exportálni a kitermelt nyersolajat, az egész infrastruktúra belülről omolhat össze.

Az amerikai elnök szerint az iráni rendszernek mindössze három napja lehet azelőtt, hogy az olajvezeték-hálózatban olyan nyomás keletkezik, amely visszafordíthatatlan károkat okozhat. Trump úgy fogalmazott: ha ez bekövetkezik, az iráni olajrendszert már soha nem lehetne ugyanarra a szintre visszaépíteni, legfeljebb a fele maradhatna működőképes.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
