Hetek óta nem működik az internet Oroszországban: több nagyváros is érintett, megbénultak a szolgáltatások – Putyin most elárulta, hogy mi történt

Az orosz vezetés a nemzetbiztonságra hivatkozik, ám ez nem nyugtatta meg a lakosságot. Az országos internetleállás még az alapszolgáltatásokat is megbénította, ám Putyin szerint nem egyszeri alkalmazásról van szó, hanem bármikor kikapcsolhatják a szolgáltatást átmenetileg.
2026.04.23, 21:15

Vlagyimir Putyin nyíltan megvédte az oroszországi internetleállásokat, mondván: ezek a biztonságot szolgálják, még ha az emberek dühösek is. A bejelentéssel ugyanakkor azt is egyértelművé tette, hogy a korlátozások nem átmenetiek, hanem szükség esetén bármikor visszatérhetnek.

Egyre több kritika éri a hatóságokat az internetleállások miatt, de Putyin nem enged / Fotó: AFP

A hatóságok egyre gyakrabban nyúlnak az internet korlátozásához, és most maga az orosz elnök is egyértelművé tette: ez tudatos döntés. A csütörtöki kormányülésen arról beszélt, hogy a nagyvárosokban tapasztalt kimaradások ugyan kellemetlenek, de bizonyos esetekben elkerülhetetlenek.

Nemzetbiztonsági célú internetleállás

A háttérben elsősorban biztonsági megfontolások állnak. Az orosz vezetés szerint az ukrán drónok gyakran mobilinternetet használnak navigációra és célzásra, ezért a hálózat időszakos lekapcsolása konkrét támadásokat akadályozhat meg. Moszkvában például közel három hétig szinte teljesen leállt a mobilinternet, és más régiókban is rendszeressé váltak az ilyen intézkedések.

Putyin ezt azzal indokolta, hogy még ha nem is gyakoriak ezek az esetek, a kockázat valós. Szerinte ha a leállások hozzájárulnak akár egyetlen terrortámadás megakadályozásához, akkor már indokolhatók. A prioritás – fogalmazott – minden körülmények között az emberek biztonsága.

Ugyanakkor az elnök elismerte, hogy a helyzet komoly problémákat okoz a mindennapokban

A digitális szolgáltatások akadozása érinti

  • a banki rendszereket;
  • a közlekedést;
  • sőt az alapvető ügyintézést is.

Ez nemcsak a lakosságot, hanem az üzleti szektort is érzékenyen érinti. A Reuters információi szerint több magas rangú, gazdasági területen dolgozó tisztviselő és banki szereplő is próbálta rávenni a Kremlt a korlátozások enyhítésére.

A kritikák ellenére Putyin nem ígért változást az irányvonalban. Sőt, azt is hangsúlyozta, hogy a leállásokról nem lehet előre részletes tájékoztatást adni, mert az segítené a bűnözőket és támadókat az alkalmazkodásban. 

Magyarán: a kiszámíthatatlanság maga is a védekezés része.

A megoldást inkább abban látja, hogy a hatóságok „találékonyabbak” legyenek. A biztonsági szerveknek és a civil hatóságoknak együtt kell dolgozniuk azon, hogy a létfontosságú szolgáltatások – például a pénzügyi rendszerek vagy az egészségügy – akkor is működjenek, amikor a hálózatot korlátozzák.

Tatiana Stanovaya független elemző szerint Putyin üzenete világos: a leállások indokoltak, és maradnak is. Szerinte az elnök kommunikációja inkább arra utal, hogy a társadalmi elégedetlenséget a rossz tájékoztatásra vezeti vissza, miközben a biztonsági szolgálatok munkáját nem kérdőjelezi meg.

Összeomlott az internet Oroszországban: leálltak a bankok, az emberek nem tudtak pénzhez jutni és vásárolni – nem tudni, mi okozta a bajt

Oroszországban súlyos országos internethiba bénította meg az online szolgáltatásokat április 6-án este. A zavar miatt több millió ember nem tudott fizetni, készpénzt felvenni, banki alkalmazásokat használni, miközben leállt a Steam, a Telegram és az állami az állami Goszuszlugi portál.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
