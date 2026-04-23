Hetek óta nem működik az internet Oroszországban: több nagyváros is érintett, megbénultak a szolgáltatások – Putyin most elárulta, hogy mi történt

Vlagyimir Putyin nyíltan megvédte az oroszországi internetleállásokat, mondván: ezek a biztonságot szolgálják, még ha az emberek dühösek is. A bejelentéssel ugyanakkor azt is egyértelművé tette, hogy a korlátozások nem átmenetiek, hanem szükség esetén bármikor visszatérhetnek.

A hatóságok egyre gyakrabban nyúlnak az internet korlátozásához, és most maga az orosz elnök is egyértelművé tette: ez tudatos döntés. A csütörtöki kormányülésen arról beszélt, hogy a nagyvárosokban tapasztalt kimaradások ugyan kellemetlenek, de bizonyos esetekben elkerülhetetlenek.

Nemzetbiztonsági célú internetleállás

A háttérben elsősorban biztonsági megfontolások állnak. Az orosz vezetés szerint az ukrán drónok gyakran mobilinternetet használnak navigációra és célzásra, ezért a hálózat időszakos lekapcsolása konkrét támadásokat akadályozhat meg. Moszkvában például közel három hétig szinte teljesen leállt a mobilinternet, és más régiókban is rendszeressé váltak az ilyen intézkedések.

Putyin ezt azzal indokolta, hogy még ha nem is gyakoriak ezek az esetek, a kockázat valós. Szerinte ha a leállások hozzájárulnak akár egyetlen terrortámadás megakadályozásához, akkor már indokolhatók. A prioritás – fogalmazott – minden körülmények között az emberek biztonsága.

Ugyanakkor az elnök elismerte, hogy a helyzet komoly problémákat okoz a mindennapokban.

A digitális szolgáltatások akadozása érinti

a banki rendszereket;

a közlekedést;

sőt az alapvető ügyintézést is.

Ez nemcsak a lakosságot, hanem az üzleti szektort is érzékenyen érinti. A Reuters információi szerint több magas rangú, gazdasági területen dolgozó tisztviselő és banki szereplő is próbálta rávenni a Kremlt a korlátozások enyhítésére.

A kritikák ellenére Putyin nem ígért változást az irányvonalban. Sőt, azt is hangsúlyozta, hogy a leállásokról nem lehet előre részletes tájékoztatást adni, mert az segítené a bűnözőket és támadókat az alkalmazkodásban.

Magyarán: a kiszámíthatatlanság maga is a védekezés része.

A megoldást inkább abban látja, hogy a hatóságok „találékonyabbak” legyenek. A biztonsági szerveknek és a civil hatóságoknak együtt kell dolgozniuk azon, hogy a létfontosságú szolgáltatások – például a pénzügyi rendszerek vagy az egészségügy – akkor is működjenek, amikor a hálózatot korlátozzák.