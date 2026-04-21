Donald Trump egyszerre fenyegeti és győzködi Iránt – „Tárgyaljanak, vagy olyan problémákkal szembesülnek, mint még soha”

Donald Trump amerikai elnök szerint Iránnak tárgyalnia kell, különben példátlan problémákkal nézhet szembe. A republikánus elnök egy telefonos interjúban a konzervatív The John Fredericks Show című rádióműsorban fejtette ki véleményét.

„Nos, tárgyalni fognak, és ha nem, akkor olyan problémákkal fognak szembesülni, amilyeneket még soha nem láttak” – mondta Trump. Hozzátette, hogy reményei szerint Irán tisztességes megállapodást köt, és újjáépítheti az országát, de ennek egyik feltétele, hogy semmilyen körülmények között ne jusson nukleáris fegyverhez.

„Nem lesz semmiféle hozzáférésük, semmiféle esélyük arra, hogy nukleáris fegyverük legyen. Ezt nem engedhetjük meg. Ez a világ pusztulását jelenthetné, és mi nem fogjuk hagyni, hogy ez megtörténjen” – fogalmazott az elnök.

Folytatódhatnak a katonai csapások a tűzszünet lejárta után

Donald Trump amerikai elnök tegnap kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok folytatja a katonai csapásokat Irán ellen a tűzszünet lejárta után. Az elnök akkor azt mondta, hogy nem tervezi a tűzszünet meghosszabbítását, miután az kedden lejár.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e újabb béketárgyalás Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban, azt válaszolta, hogy nem tudja. Az elnök szerint megegyeztek Irán képviselőivel arról, hogy személyes tárgyalási fordulót tartanak kedden.

Az elnök egy hétfőn megjelent közösségi médiaposztjában megismételte, hogy az iráni kikötőkre, illetve az onnan érkező és oda tartó hajókra vonatkozó amerikai blokád addig marad fenn, ameddig nem születik megállapodás Iránnal a konfliktus lezárásáról. Azt írta, hogy a blokád Irán számára naponta 500 millió dollár veszteséget jelent a kereskedelmi bevétel kiesése révén.

A Truth Social oldalon megjelent egy másik posztban az elnök azt írta, hogy Irán helyett hajók százai az Egyesült Államok kikötői, elsősorban Texas, Louisiana és Alaszka létesítményei felé tartanak kőolajért.