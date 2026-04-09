Irán váratlant húzott, kiadott egy ajánlást, hogy hol lehet elkerülni a halálzónának jelentett Hormuzi-szorost

Az iráni Forradalmi Gárda a Hormuzi-szorosban telepített tengeri aknákra figyelmeztetett, amelyek megnehezíthetik a Teherán és az Amerikai Egyesült Államok közötti tűzszünetet követően a vízi út újbóli megnyitására irányuló erőfeszítéseket.

Teherán a Hormuzi-szorosban telepített aknákra figyelmeztetett

Szerda késő este a gárda haditengerészete közzétett egy térképet, amely a szoros szokásos hajózási útvonalain belül egy veszélyes zónát jelöl. A Perzsa-öbölben kialakult háborús helyzetre való tekintettel minden hajónak azt tanácsolták, hogy egy északabbra fekvő alternatív útvonalat használjon. A figyelmeztetés a tengeri aknák jelentette veszély elkerülését szolgálja.

A Forradalmi Gárda által ajánlott új útvonal az Irán déli partjától nem messze fekvő Larak-sziget mentén halad.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb hajózási útvonalának számít, amelyen a Perzsa-öbölbeli államokból származó olaj és gáz szállítása folyik. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai szerint 2023-ban a világ tengeri olajszállításának mintegy 30 százaléka a Hormuzi-szoroson keresztül történt.

Az iráni háború kezdete óta Irán gyakorlatilag lezárta az 55 kilométer széles vízi utat, ami az energiaárak emelkedéséhez vezetett. Donald Trump amerikai elnök a Hormuzi-szoros megnyitását szabta a kéthetes tűzszünet hatályba lépésének feltételéül.

A jelentések szerint Irán díjat követel a hajózási társaságoktól az iráni partok közelében húzódó folyosó használatáért. A szerdán este életbe lépett tűzszünet óta a médiaértesülések és az adatelemzések szerint mindössze néhány hajó haladt át a szoroson.

Miután szerdán az iráni tűzszünet hírére hatalmasat zuhantak az olajárak, csütörtök délelőtt újra felfelé megy a menet, az északi-tengeri Brent hordója 3,3 százalékkal 97,85 dollárra, míg az amerikai WTI 3,5 százalékkal, 97,68 dollárra drágult.

A részvényindexek pedig a trendfordulóra eséssel reagáltak, a japán Nikkei 0,7, a dél-koreai Kospi 1,8 százalékos mínuszban zárt, s az európai tőzsdemutatók is a negatív tartományban kezdték a napot.