Három EU-tag aknát helyezett az izraeli kereskedelem alá, Berlinnek kellett hatástalanítania

Írország, Spanyolország és Szlovénia felszólította az Európai Uniót, hogy fontolja meg az Izraellel kötött társulási megállapodás felfüggesztését. A tagállamok külügyminiszterei erről levelet küldtek az EU vezetésének – írja a Ukrinform Helen McEntee ír külügyminiszterre hivatkozva.

„Álláspontunk teljesen világos: nekünk, mint az Európai Uniónak, fenn kell tartanunk alapvető értékeinket, és azokat egyértelműen meg kell követelnünk azoktól az országoktól, amelyekkel együttműködünk és megállapodásaink vannak velük” – mondta McEntee az uniós külügyminiszterek keddi találkozója előtt.

Felszólított az alapvető értékek védelmére, és annak biztosítására, hogy egy másik országgal kötött megállapodás tartalmazza az adott ország kötelezettségeinek teljesítését is.

A felszólítás kiváltója az volt, hogy Izraelben elfogadtak egy halálbüntetést bevezető törvényt, amely diplomaták szerint a palesztinok ellen irányul.

Az izraeli Kneszet március végén arról fogadott el törvényt, hogy halállal büntethetik azokat a ciszjordániai lakosokat, akiket katonai bíróságok ítéltek el halálos következményekkel járó terrorcselekmények miatt.

„Ez teljességgel elfogadhatatlan. Ezért követeljük az Izraellel kötött megállapodás felfüggesztését, de legalább annak kereskedelmi részének felfüggesztését. És biztosítjuk, hogy ez ne csak a mai Tanácsban folytatott megbeszélés tárgya legyen, hanem hogy a Tanács következő ülésén egyértelmű döntések szülessenek” – hangsúlyozta az ír diplomácia vezetője.

A miniszter példátlannak nevezte az erőszak eszkalálódását Ciszjordániában, és elfogadhatatlannak nevezte a Gázai övezetnek nyújtott humanitárius segélyek csökkentését. Mint mondta, Izrael egyértelműen megsérti az emberi jogokat azzal, hogy intézkedéseket hoz a civilek és a palesztinok ellen.

McEntee szerint annak sokkal nagyobb hatása van, ha az Európai Unió egységesen cselekszik, így fel fogja kérni minden kollégáját, hogy támogassa a teljes megállapodás vagy annak kereskedelmi komponensének felfüggesztésére irányuló javaslatot.