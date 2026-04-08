Most már biztos: JD Vance nem megy vissza Amerikába Budapestről, az alelnöknek sokkal fontosabb dolga akadt – bejelentést tett a Fehér Ház
JD Vance alelnök vezeti az Egyesült Államok küldöttségét az Iránnal hétvégén kezdődő közvetlen béketárgyalásokon Iszlámábádban – jelentette be Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője szerdán. A szóvivő az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az alelnök vezette delegációnak tagja lesz Steve Witkoff, az elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja, valamint Jared Kushner diplomata, üzletember.
Leavitt azt is közölte, hogy a tervek szerint az amerikai-iráni egyeztetések helyi idő szerint szombaton délelőtt kezdődnek a pakisztáni fővárosban. Donald Trump amerikai elnök kedden a kéthetes tűzszünet bejelentésével egy időben úgy nyilatkozott, hogy
lehetőséget lát hosszú távú megállapodásra Iránnal, miután a teheráni vezetés az Egyesült Államokhoz eljuttatott 10 pontos javaslatát megfelelő tárgyalási alapnak tekinti.
A Fehér Ház szóvivője a szerdai sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok elérte legfontosabb katonai céljait Iránban.
Ennyit a tűzszünetről: Irán máris lezárta a Hormuzi-szorost
A frissen bejelentett iráni tűzszünet szinte azonnal összeomlott, és ennek máris súlyos következményei vannak a globális energiapiacra. Irán lényegében lezárta a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát, a Hormuzi-szorost, miután Izrael megsértette a megállapodás feltételeit, és támadást indított Libanon ellen.
A szoroson szerda délutánra teljesen leállt a tankerforgalom. Korábban, a nap folyamán még két olajszállító hajó áthaladhatott – kizárólag iráni engedéllyel –, miután az Egyesült Államok elfogadta Teherán feltételeit, és megszületett a tűzszüneti megállapodás.
Irán világossá tette, hogy a megállapodás egyik kulcseleme az volt: Izraelnek fel kell hagynia minden támadással az ellenállási tengely ellen, beleértve Libanont is – írja a Farsnews. Miután
ez nem történt meg, Teherán azonnal reagált, és leállította az áthaladást a szoroson
– ezzel gyakorlatilag azonnali nyomást gyakorolva a globális olajellátásra. A helyzetet tovább élezi, hogy iráni biztonsági források szerint már készül egy újabb válaszlépés is. Egy katonai forrás úgy fogalmazott: Irán elrettentő műveletet készít elő izraeli katonai célpontok ellen, ami újabb eszkalációhoz vezethet a térségben.