BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Most már biztos: JD Vance nem megy vissza Amerikába Budapestről, az alelnöknek sokkal fontosabb dolga akadt – bejelentést tett a Fehér Ház

Az Egyesült Államok nem hagyja annyiban, hogy szerdán szinte azonnal felborult az iráni tűzszünet. A hétvégén JD Vance amerikai alelnök fogja vezetni a béketárgyalásokon Iszlámábádban, tehát Budapestről rögtön ide fog indulni.
VG
2026.04.08, 21:52

JD Vance alelnök vezeti az Egyesült Államok küldöttségét az Iránnal hétvégén kezdődő közvetlen béketárgyalásokon Iszlámábádban – jelentette be Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője szerdán. A szóvivő az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az alelnök vezette delegációnak tagja lesz Steve Witkoff, az elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja, valamint Jared Kushner diplomata, üzletember.

Most már biztos: JD Vance nem megy vissza Amerikába Budapestről, az alelnöknek sokkal fontosabb dolga akadt – bejelentést tett a Fehér Ház
Most már biztos: JD Vance nem megy vissza Amerikába Budapestről, az alelnöknek sokkal fontosabb dolga akadt – bejelentést tett a Fehér Ház / Fotó: AFP

Leavitt azt is közölte, hogy a tervek szerint az amerikai-iráni egyeztetések helyi idő szerint szombaton délelőtt kezdődnek a pakisztáni fővárosban. Donald Trump amerikai elnök kedden a kéthetes tűzszünet bejelentésével egy időben úgy nyilatkozott, hogy 

lehetőséget lát hosszú távú megállapodásra Iránnal, miután a teheráni vezetés az Egyesült Államokhoz eljuttatott 10 pontos javaslatát megfelelő tárgyalási alapnak tekinti.

A Fehér Ház szóvivője a szerdai sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok elérte legfontosabb katonai céljait Iránban.

Ennyit a tűzszünetről: Irán máris lezárta a Hormuzi-szorost

A frissen bejelentett iráni tűzszünet szinte azonnal összeomlott, és ennek máris súlyos következményei vannak a globális energiapiacra. Irán lényegében lezárta a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát, a Hormuzi-szorost, miután Izrael megsértette a megállapodás feltételeit, és támadást indított Libanon ellen.

A szoroson szerda délutánra teljesen leállt a tankerforgalom. Korábban, a nap folyamán még két olajszállító hajó áthaladhatott – kizárólag iráni engedéllyel –, miután az Egyesült Államok elfogadta Teherán feltételeit, és megszületett a tűzszüneti megállapodás.

Irán világossá tette, hogy a megállapodás egyik kulcseleme az volt: Izraelnek fel kell hagynia minden támadással az ellenállási tengely ellen, beleértve Libanont is – írja a Farsnews. Miután

ez nem történt meg, Teherán azonnal reagált, és leállította az áthaladást a szoroson

– ezzel gyakorlatilag azonnali nyomást gyakorolva a globális olajellátásra. A helyzetet tovább élezi, hogy iráni biztonsági források szerint már készül egy újabb válaszlépés is. Egy katonai forrás úgy fogalmazott: Irán elrettentő műveletet készít elő izraeli katonai célpontok ellen, ami újabb eszkalációhoz vezethet a térségben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu