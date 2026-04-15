A kormányváltásra készülve a Nemzeti Filmintézet (NFI) nem vállal új, hosszú távú pénzügyi kötelezettségeket, ugyanakkor biztosítja a magyar filmipar zavartalan működését az átmeneti időszakban – közölte az NFI.

Káel Csaba távozik, az NFI behúzza a féket – új korszak jöhet a magyar filmiparban

Káel Csaba kormánybiztos megbízatása a miniszterelnökével együtt szűnik meg, de az új kormány megalakulásáig ellátja feladatait.

A Nemzeti Filmintézet tájékoztatása szerint az operatív működést Pál Ákos vezérigazgató irányítja, eddig Káel Csaba filmügyi kormánybiztos szakmai iránymutatása alapján. Az NFI-t érintő esetleges változásokról egyelőre nem érkezett új információ.

2020 óta több mint 90 mozifilm és 500 televíziós produkció készült, miközben a magyar alkotások rangos nemzetközi fesztiválokon is sikereket értek el.

A fejlesztéseknek köszönhetően Magyarország Európa egyik meghatározó filmgyártási központjává vált, amit a stúdiókapacitás bővítése és a nemzetközi koprodukciók növekvő száma is alátámaszt. A hazai filmek nézettségi rekordokat döntöttek, a FILMIO streaming platform pedig több mint 1200 alkotást tesz elérhetővé a közönség számára.

A NFI közlése szerint az elmúlt években jelentős eredményeket értek el: a magyar filmipar volumene ötszörösére nőtt, és mára meghaladja az évi 300 milliárd forintot, mintegy 20 ezer embernek biztosítva munkát. 2020 óta több mint 90 mozifilm és 500 televíziós produkció készült el, miközben 44 alkotás jutott el A-kategóriás nemzetközi fesztiválokra, amelyek közül 14 díjat is nyert.

A hazai és nemzetközi filmértékesítésből származó bevételek 2025-ben először lépték át az 1 milliárd forintot, a nézettségi adatok pedig rekordokat döntöttek: egyes produkciók több mint 1 millió mozinézőt vagy közel ugyanennyi tévénézőt értek el. ű

Közben 22 százalékkal bővült a stúdiókapacitás, mintegy 200 magyar filmet újítottak fel, a FILMIO kínálata pedig 1200 alkotásra nőtt, évi mintegy 300 ezer lejátszással.

Lesznek még amerikai produkciók Magyarországon?

Korábban Káel Csaba filmügyi kormánybiztos a Világgazdaságnak úgy fogalmazott, hogy mérföldkő volt a 2023-as év a magyar filmipar szempontjából: az iparág volumene, azaz az igazolt filmipari költés megközelítette az 1 milliárd dollárt. Ez az összeg 2018 óta növekedett ötszörösére.