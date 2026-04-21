Mínusz 8 fok van a Kárpátokban, és szakad a hó

A Kárpátokban, a Csornahora-hegység Pop Iván-csúcsán mínusz 8 Celsius-fokos fagy uralkodik, miközben folyamatosan havazik és erős szél fúj. A hegyimentők kiemelten fontosnak tartják, hogy a turisták ne vállalják a magashegyi túrákat ilyen körülmények közepette. A helyi hegyi mentőszolgálat kedd reggel, április 21-én 8:30-kor osztotta meg a legfrissebb információkat a közösségi oldalán.

Váratlanul téliesre fordult az idő a Kárpátokban / Fotó: NurPhoto via AFP

Ekkor a csúcson borult égbolt, sűrű köd, valamint folyamatos havazás jellemezte az időjárást. Ezek a feltételek együttesen jelentősen rontják a látási viszonyokat, miközben nő a kihűlés és a tájékozódási zavar kockázata. A mentők határozottan azt javasolják, hogy a kirándulók egyelőre kerüljék a magashegységi szakaszokat.

Mint hangsúlyozzák, az időjárás még a gyakorlott túrázóknak is komoly veszélyt jelenthet: a lejtők csúszóssá válnak a friss hótól, az ösvények szinte teljesen eltűnnek a hóréteg alatt, ráadásul a hideg és a szél miatt gyorsan kialakulhat a kihűlés. „Ilyen körülmények között a hegyekben az időjárás akár tapasztalt turisták számára is veszélyessé válhat” – figyelmeztetnek a szakemberek.

A hatóságok több praktikus tanácsot is adnak azoknak, akik útnak indulnának a Kárpátokba

Mindenképpen érdemes alaposan ellenőrizni az aktuális időjárás-előrejelzést, a tervezett útvonalat regisztrálni a mentőszolgálatnál, és előre értesíteni a családot vagy a barátokat a pontos tervekről. Fontos továbbá a megfelelő rétegöltözet, a megfelelő túrafelszerelés (például túrabot, fejlámpa, meleg tartalék ruha) és a megbízható kommunikációs eszközök (mobiltelefon, powerbank vagy esetleg műholdas jeladó) magunkkal vitele.

A Pop Iván-hegycsúcs az Ukrán Kárpátok egyik legmagasabb csúcsa 2028,5 méteres magassággal. Népszerű úti cél a természetkedvelők körében, hiszen lenyűgöző kilátást nyújt a környező hegyvidékre, ugyanakkor a magassága miatt különösen érzékeny a gyorsan változó időjárási viszonyokra.

A kora tavaszi időszakban gyakran előfordulnak ilyen hirtelen télies fordulatok a magasabb régiókban, és a turisták könnyen alábecsülik a kockázatot. A mentőszolgálat emlékeztet: a hegyekben soha nem szabad alábecsülni az időjárás változékonyságát. Aki mégis túrázni szeretne, az csak alapos felkészültséggel és reális kockázatértékeléssel induljon útnak.