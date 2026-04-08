Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

A tűzszünet ellenére több olajipari célpontot is támadás ért a Közel-Keleten – a szaúdi menekülőút is megsérült

A szerdára virradó éjjel, talán még a tűzszünet előtt indulhatott az iráni támadás. A szaúdi Kelet–Nyugat-vezetékben okozott károkat még vizsgálják.
K. B. G.
2026.04.08, 15:30
Frissítve: 2026.04.08, 16:02

Egy iráni támadás eltalálta a kulcsfontosságú szaúd-arábiai Kelet–Nyugat-vezetéket, és egyelőre vizsgálják az okozott károkat – közölte szerdán egy iparági forrás, aki szerint más létesítményeket is célba vettek.

Az iráni háború során nem csak a Kelet–Nyugat-vezeték sérült meg, Teheránt is több csapás érte / Fotó: AFP

A Kelet–Nyugat-vezeték végpontját is csapás érte

Ugyancsak szerdán az Iráni Forradalami Gárda arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán támadást intéztek energetikai és olajipari létesítmények ellen, amelyek kapcsolatban állnak amerikai és izraeli érdekekkel, egyebek mellett a vezeték végpontjaként szolgáló vörös-tengeri kikötőben, Janbuban – írja a Reuters.

Tekintve, hogy az amerikai–iráni tűzszünet a szerdára virradó éjjel született meg, egyelőre nem állítható, hogy valamelyik fél megsértette volna a fegyvernyugvást, mely két hétre akár a Hormuzi-szorost is megnyithatja. A Kelet–Nyugat-vezeték pont ennek a fojtópontnak az elkerülésére szolgál, 

a vezetéket az iráni háború kitörése után járatta csúcsra Rijád.

Ugyanakkor egy iráni olajcég szerdán arról is beszámolt, hogy Lavan szigetén ért támadás egy iráni olajfinomítót, mégpedig helyi idő szerint szerda reggel 10 körül, tehát már a tűzszünet bejelentése után. Kérdésre válaszolva az izraeli hadsereg szóvivője, Nadav Sosani alezredes tagadta, hogy Izrael állna a támadás hátterében.

Az olajárak zuhanását egyelőre ezek a hírek nem állították meg szerda délután negyed négy körül.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
