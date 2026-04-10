Most érkezett a hír: kigyulladt a híres, 14 emeletes vidéki szálloda, rettenetes állapotban van, mióta bezárt - fotók

Kigyulladt a használaton kívüli Juno szálló Miskolctapolcán – számolt be róla Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere. A 14 emeletes, egykor ismert szálloda évek óta üresen áll, állapota folyamatosan romlik, most pedig ez a tűzeset hívta fel a figyelmet az épület helyzetére.

Most érkezett a hír: kigyulladt a híres, 14 emeletes vidéki szálloda, rettenetes állapotban van, mióta bezárt / Fotó: Tóth-Szántai József / Facebook

A tájékoztatás szerint a lángok az épület második emeletén, egy szobában keletkeztek, egyelőre ismeretlen okból. A tűz gyors beavatkozást igényelt: a miskolci tűzoltók öt tűzoltóautóval és egy szerkocsival vonultak a helyszínre.

A beavatkozás során a tüzet sikerült megfékezni és eloltani, személyi sérülés nem történt.

A hatóságok vizsgálják a tűz keletkezésének körülményeit. A Juno szálló hosszú ideje használaton kívül van, állapota jelentősen leromlott, emiatt az épület környezete és biztonsági helyzete is visszatérő kérdés a városban.

A Boon beszámolója szerint az egykori ikonikus szálloda mára gyakorlatilag egy elhagyott betontoronnyá vált. Az évek óta üresen álló épületen jól látszanak az idő nyomai,

több helyen omlik a vakolat,

betörtek az ablakok,

az általános műszaki állapot pedig folyamatosan romlik.

Bár a belső terek egy részében még mindig megtalálhatók a régi berendezési tárgyak, a szobák és közösségi helyiségek mára elhagyatott, lepusztult képet mutatnak. Az épületet korábban értékesítésre is meghirdették, de sorsa azóta sem rendeződött, így továbbra is üresen áll.