Ilyen nincs, a Hormuzi-blokád miatt senki nem figyelt: Kína is lezárt egy kritikus tengeri szorost – pattanásig feszült a helyzet

Újabb lépést tett Kína a vitatott Scarborough-zátony feletti ellenőrzés megszilárdítására, ami tovább fokozza a feszültséget a Fülöp-szigetekkel. Kína egyre határozottabban lép fel a Dél-kínai-tengeren, hajókkal és egy úszó akadállyal próbálja ellenőrzése alá vonni a zátony bejáratát. A lépés eszkalációs kockázatot jelent a két ország között.
2026.04.16, 08:15

Kína hajókkal és egy úszó akadállyal próbálja szorosabb ellenőrzés alá vonni a Dél-kínai-tengeren található Scarborough-zátony bejáratát. A helyzet egyre feszültebb a Fülöp-szigetekkel a vitatott terület miatt – derül ki a Reuters által megszerzett műholdfelvételekből.

Újabb lépést tett Kína a vitatott zátony végső megszerzésére.
Újabb lépést tett Kína a vitatott zátony végső megszerzésére / Fotó: Xinhua via AFP

A Scarborough-zátony Ázsia egyik legvitatottabb tengeri területe, ahol diplomaták és elemzők attól tartanak, hogy a régóta tartó feszültségek és összetűzések akár fegyveres konfliktusba is torkollhatnak.

A négy halászhajó, egy kínai haditengerészeti vagy parti őrségi hajó, valamint egy új úszó akadály megjelenése egy időben történt azzal, hogy a Fülöp-szigetek saját parti őrségi és halászati hajókat küldött halászai támogatására, mivel azokat gyakran elzavarják a nagyobb kínai egységek.

A Scarborough-zátony hagyományosan gazdag halászterület, amely teljes egészében a Fülöp-szigetek kizárólagos gazdasági övezetéhez tartozik, Kína azonban saját területének tekinti.

Tavaly Kína jóváhagyta egy nemzeti természetvédelmi terület létrehozását a térségben, ami aggodalmat keltett a fülöp-szigeteki biztonsági szakértők körében, akik ezt „egyértelmű megszállási ürügynek” nevezték.

Jay Tarriela, a Fülöp-szigeteki parti őrség szóvivője szerint a kínai hatóságok április 10-én és 11-én egy 352 méter hosszú úszó akadályt telepítettek a bejárathoz. A fülöp-szigeteki haditengerészet szóvivője, Roy Trinidad szerint április 5. és 12. között tíz kínai parti őrségi hajót észleltek a zátony környékén.

A szuverenitás kérdése továbbra is rendezetlen

A terület feletti szuverenitás a versengő igények ellenére mindmáig nem rendeződött, és a zátony gyakorlatilag Peking ellenőrzése alatt áll, még ha a fülöp-szigeteki hajók továbbra is próbálnak ott tevékenykedni.

Januárban a Fülöp-szigetek és az Egyesült Államok hadserege közös hadgyakorlatot tartott a térségben, immár tizenegyedik alkalommal.

A hónap során több ezer katona vesz részt nagyszabású hadgyakorlatokon a Fülöp-szigeteken, többek között Zambales tartományban, amelynek partjai mintegy 120 tengeri mérföldre találhatók a Scarborough-zátonytól.

Diplomaták szerint a gyakorlatokat és az általános feszültséget különös figyelemmel kísérik, attól tartva, hogy Kína kihasználhatja azt az érzékelést, miszerint az Egyesült Államok figyelmét az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros újranyitása köti le.

Kína 2012-ben, egy fülöp-szigeteki–kínai patthelyzet után vette át az ellenőrzést a zátony felett, és azóta folyamatosan jelen van parti őrségi és halászhajóival.

A Hágai Állandó Választottbíróság 2016-os döntése több kérdésben a Fülöp-szigeteknek adott igazat, de a Scarborough-zátony feletti szuverenitás kérdését nem rendezte. A bíróság ugyanakkor kimondta, hogy Kína blokádja sérti a nemzetközi jogot, mivel a terület hagyományosan több ország – köztük Kína, a Fülöp-szigetek és Vietnam – közös halászterülete.

Mesterséges szigetek egész lánca nőtt ki hirtelen a tengerből, ennek nem csak Kína nem örül

Az elmúlt év alatt Vietnám számos távoli sziklát, zátonyt és mesterséges atollt épített ki, hogy megerősített védelmi vonalat hozzon létre, amelyekkel kiterjeszti katonai jelenlétét a Spratly-szigeteken. Vietnám ezzel összetűzésbe került Kína kormányával, amely még nem lépett az ügyben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
