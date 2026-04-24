Kegyetlen dologra készül Trump: az igazságügyi minisztérium kivégzőosztagokkal hajtaná végre a szövetségi halálbüntetéseket

Keményebb fellépést ígér a Trump-adminisztráció a legsúlyosabb bűnözőkkel szemben. Ennek részeként a kivégzőosztag is visszatérhet.
VG
2026.04.24, 21:44

Az amerikai igazságügyi minisztérium újra engedélyezné a kivégzőosztagot a szövetségi halálbüntetések végrehajtásánál. A döntés része egy szélesebb tervnek, amely felgyorsítaná az eljárásokat és szigorítaná a büntetési rendszert.

A kivégzőosztag ismét hivatalos opció lehet a legsúlyosabb bűnök esetén az Egyesült Államokban / Fotó: AFP

Jelentős fordulat körvonalazódik az Egyesült Államok halálbüntetési gyakorlatában. Az amerikai igazságügyi minisztérium pénteken bejelentette, hogy tovább gyorsítaná a szövetségi halálbüntetési ügyeket, és bővítené a végrehajtási módszereket. 

Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó lépés, hogy ismét lehetővé tennék a kivégzőosztag alkalmazását.

A döntés egyértelműen szakít azzal az iránnyal, amelyet a Joe Biden vezette adminisztráció képviselt. Az ő idejük alatt az igazságügyi minisztérium több korábbi intézkedést visszavont, amelyek a halálbüntetés kiterjesztését célozták. Most azonban Donald Trump kormánya újra visszahozná ezeket a módszereket.

A minisztérium közlése szerint újra bevezetik azt a halálos injekciós protokollt, amelyet Trump első ciklusa alatt alkalmaztak. Ezt azonban nemcsak visszaállítják, hanem ki is bővítik: a jövőben más végrehajtási módok, köztük a kivégzőosztag is hivatalos lehetőségként szerepelnének.

Miért van szükség a kivégzőosztagokra?

A háttérben gyakorlati és politikai megfontolások egyaránt állnak. Az elmúlt években egyre több probléma merült fel a halálos injekciókhoz szükséges szerek beszerzésével kapcsolatban, ami több kivégzést is késleltetett. A kivégzőosztag viszont technikailag egyszerűbb megoldás, ezért több államban alternatívaként tartják számon.

Jelenleg öt amerikai állam engedélyezi ezt a módszert azok számára, akik már kimerítették fellebbezési lehetőségeiket. 2024 márciusában egy dél-karolinai férfit végeztek ki ilyen módon, ami mindössze a negyedik ilyen eset volt az 1970-es évek óta. Bár ritkán alkalmazzák, a módszer jogilag nem tűnt el teljesen.

A minisztérium ráadásul nemcsak a végrehajtási módokat bővítené, hanem az eljárásokat is felgyorsítaná. 

A cél az, hogy jelentősen csökkenjen az ítélet és a kivégzés közötti idő, amely jelenleg gyakran évtizedekig húzódik. A tervek szerint egyszerűsítenék a halálos ítéletek kérésének belső folyamatait is.

A döntést Todd Blanche ügyvivő igazságügyi miniszter is indokolta a CNN-nek. Szerinte az előző kormányzat nem tett eleget kötelességének, amikor nem hajtotta végre következetesen a legsúlyosabb büntetéseket. Állítása szerint az új irány célja, hogy az igazságszolgáltatás határozottabban lépjen fel a terrorizmussal, gyermekgyilkosságokkal és rendőrök elleni támadásokkal szemben.

A lépés várhatóan komoly vitákat vált ki az Egyesült Államokban és nemzetközi szinten is. A halálbüntetés kérdése évtizedek óta megosztja az amerikai társadalmat, és a kivégzőosztag visszahozása különösen érzékeny pont. Támogatói szerint ez hatékony és visszatartó erejű eszköz, kritikusai viszont embertelennek és visszalépésnek tartják.

Trumpnak most lett elege: a Pentagonból kiszivárgott dokumentum szerint felfüggesztheti egy NATO-tagállam tagságát

A Pentagonból kiszivárgott belső dokumentum szerint Washington büntetné azokat a NATO-szövetségeseket, amelyek nem biztosítottak katonai hozzáférést vagy légtérhasználatot az Egyesült Államok számára. Donald Trump kormánya már azt is mérlegeli, hogy felfüggeszti Spanyolország NATO-tagságát, miután Madrid nem támogatta teljes mértékben az amerikai hadműveleteket Irán ellen.

 

