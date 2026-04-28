Éles konfliktus körvonalazódik Brüsszelben: az Európai Parlament kedden várhatóan támogatni fogja, hogy az Európai Unió 2028 és 2034 közötti hosszú távú költségvetése meghaladja a 2 ezermilliárd eurót, vagyis nagyjából 800 ezer milliárd forintot. Ez jóval ambiciózusabb keret lenne annál, mint amit az Európai Bizottság jelenleg javasol, és szinte biztosan nyílt ütközéshez vezet az uniós tagállamokat képviselő Európai Tanáccsal, ahol Németország és a „fukar országok” csoportja inkább visszafogná a közös kasszát.

Brüsszelben elszabadulhat a költségvetési háború: Németország nekimegy Ursula von der Leyenék akaratának – mégsem Orbán Viktor volt az EU nagy problémája

A vita a többéves pénzügyi keretről (MFF) szól, mely hét évre előre meghatározza, mire és mennyit költhet az EU. A Bizottság eddig egy 1,8 ezermilliárd eurós, vagyis mintegy 720 ezer milliárd forintos keretet tett le az asztalra, amely rugalmasabb felhasználást tenne lehetővé, különösen a védelem, az ipari versenyképesség és a stratégiai beruházások területén.

Az Európai Parlament azonban ennél is nagyobb mozgásteret akar.

A képviselők szerint az EU-nak egyszerre kell kezelnie az energiaellátási bizonytalanságot, a geopolitikai feszültségeket, a hadiipari fejlesztéseket és az amerikai, illetve ázsiai versenytársakkal szembeni lemaradás kockázatát. Ehhez szerintük nem elég a jelenlegi keret.

A tagállamok egy része viszont egészen másképp látja a helyzetet.

Friedrich Merz német kancellár a múlt héten világossá tette, hogy Berlin nem támogat jelentős költségvetési bővítést.

Szerinte amikor a legtöbb tagállam otthon szigorú költségvetési megszorításokat hajt végre, nem fér bele egy masszív uniós költségvetés-emelés. Merz szerint minden területen lefaragásokra van szükség ahhoz, hogy a bizottsági javaslat egyáltalán elfogadható legyen.

Ezzel szemben Franciaország, Lengyelország és több déli tagállam nagyobb közös költekezést sürget. Varsó például kifejezetten magasabb keretet támogatna, részben a biztonságpolitikai helyzet, részben a felzárkóztatási források miatt.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint a tárgyalás „rendkívül nehéz”, ami jól mutatja, mennyire távol vannak még egymástól az álláspontok.

A vita nemcsak arról szól, mekkora legyen a közös kassza, hanem arról is, ki fizesse azt. Az Európai Bizottság és Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint az egyik megoldás az lenne, ha az EU több saját bevételhez jutna, nem pedig kizárólag a tagállami befizetésekre támaszkodna.