Gulyás Gergely váratlan bejelentést tett: döntött kormány az üzemanyag védett áráról, Orbán Viktor aláírta – de ez még nem elég

„A kormány a rendezett és gyors átadás-átvétel feltételeit biztosítani fogja. Mindenkinek érdeke, hogy a védett üzemanyagár fennmaradjon. A kormány a szerdai kormányülésen döntött a védett ár meghosszabbításáról. Az erről szóló rendeletet a miniszterelnök aláírta” – írta péntek délutáni Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely Miniszterlenökséget vezető miniszter.

A kormány az üzemanyagok védett árának meghosszabbításáról döntött / Fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Ahhoz, hogy a kormányváltás után is védett üzemanyagár legyen, az új Országgyűlésnek is ennek megfelelő döntést kell hoznia, ezért a szükséges jogszabályt az Országgyűléshez benyújtjuk, arról az új parlament azonnal dönthet” – tette hozzá a tárcavezető.

Véget ért Magyar Péter és Hernádi Zsolt tárgyalása: ez történik a Mollal és a védett üzemanyagárral – felkérték Orbán Viktort, hogy hozzon döntést

Magyar Péter közlése szerint Kapitány István és Kármán András társaságában tárgyalt csütörtökön Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával és a társaság felső vezetésével. A Tisza Párt elnöke Facebook-bejegyzésében azt írta: a vállalat részéről megerősítették, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása a feszült nemzetközi piaci helyzet ellenére is folyamatosan biztosítva van.

A politikus azt is közölte, hogy megállapodás született a védett ár fenntartásáról a benzin és a gázolaj esetében az új kormány megalakulása után is. Magyar Péter szerint mindez a magyar költségvetés számára nem jelentene pluszterhet. A bejegyzés alapján egyelőre nem ismert, pontosan milyen mechanizmus biztosítaná ezt, és a Mol sem adott ki külön közleményt a tárgyalás részleteiről.

Magyar Péter egyben felszólította Orbán Viktort, hogy a leköszönő kormány hosszabbítsa meg május 30-ig az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről szóló, április 30-án lejáró rendelkezést. Gulyás posztja szerint Magyar csütörtökön nyitott kapukat döngetett, hiszen a hosszabbításról szóló döntés már szerdán megszületett.

Mint ismert, a védett ár Magyarországon

a benzin esetében literenként 595 forint,

a gázolaj esetében literenként 615 forint.

Ez a kormányzati beavatkozás kapóra jön a magyar autósoknak, ugyanis a Holtankoljak.hu árfigyelő portál szerint pénteken a 95-ös benzin literjét 678 forintért, a dízel literjét pedig 743 forintért tankolhatjuk a hazai benzinkutakon. Ráadásul szombattól újabb emelkedés várható, a benzin literenként 5 forinttal, a gázolaj literenként 11 forinttal drágul majd.