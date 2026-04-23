Nem vonul le mindenhonnan a honvédség, döntés született a kritikus infrastruktúrák védelméről
A honvédelmi miniszter által összehívott csütörtöki ülésén az egyeztető törzs áttekintette a kritikus fontosságú energetikai infrastruktúra katonai védelmének aktuális helyzetét – közölte a Honvédelmi Minisztérium.
Az Energiaügyi Minisztérium közreműködésével meghatározták azt a húsz végpontot, ahol a Magyar Honvédség katonái a továbbiakban is részt vesznek a létesítmények védelmében. Az egyeztető törzs döntése értelmében a többi helyszínről a katonák fokozatos levonulása megkezdődött, ezért az utakon csapatmozgásokra lehet számítani.
Mint ismert, a 2026. február végén bejelentett intézkedések keretében a Magyar Honvédség katonái és a rendőrség erői fokozott védelmet láttak el a kritikus magyarországi energetikai infrastruktúrán. Ez a döntés a kormány állítása szerint a fokozott biztonsági kockázatokra adott válasz volt, melynek során mintegy 60-75 stratégiai fontosságú helyszínt biztosítottak.
Mol: megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra
Megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába – jelentette be a BÉT-en a Mol. Közben a Molt is ellátó vezeték közelében történt újabb oroszországi robbantásról érkezett hír, erről külön cikkünkben írunk.