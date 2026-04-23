Deviza
EUR/HUF364,83 0% USD/HUF311,53 -0,03% GBP/HUF420,7 0% CHF/HUF397,46 +0,12% PLN/HUF86,07 +0,15% RON/HUF71,65 -0,01% CZK/HUF14,98 0% EUR/HUF364,83 0% USD/HUF311,53 -0,03% GBP/HUF420,7 0% CHF/HUF397,46 +0,12% PLN/HUF86,07 +0,15% RON/HUF71,65 -0,01% CZK/HUF14,98 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 799,01 -1,11% MTELEKOM2 508 +0,24% MOL4 230 -0,14% OTP41 400 -1,88% RICHTER13 140 -1,52% OPUS333 +6,31% ANY7 450 +0,4% AUTOWALLIS147 0% WABERERS4 780 +1,67% BUMIX9 226,54 +0,53% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 780,26 -0,57% BUX134 799,01 -1,11% MTELEKOM2 508 +0,24% MOL4 230 -0,14% OTP41 400 -1,88% RICHTER13 140 -1,52% OPUS333 +6,31% ANY7 450 +0,4% AUTOWALLIS147 0% WABERERS4 780 +1,67% BUMIX9 226,54 +0,53% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 780,26 -0,57%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Magyar Honvédség (MH)
kritikus infrastruktúra
infrastruktúra

Nem vonul le mindenhonnan a honvédség, döntés született a kritikus infrastruktúrák védelméről

Az Energiaügyi Minisztérium közreműködésével meghatározták azt a húsz végpontot, ahol a Magyar Honvédség katonái a továbbiakban is részt vesznek a létesítmények védelmében.
VG/MTI
2026.04.23, 16:39
Frissítve: 2026.04.23, 17:31

A honvédelmi miniszter által összehívott csütörtöki ülésén az egyeztető törzs áttekintette a kritikus fontosságú energetikai infrastruktúra katonai védelmének aktuális helyzetét – közölte a Honvédelmi Minisztérium.

Hungarian Government Deploys The Military To Protect Critical Infrastructure
Katonák a százhalombattai Dunai Finomítónál / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Energiaügyi Minisztérium közreműködésével meghatározták azt a húsz végpontot, ahol a Magyar Honvédség katonái a továbbiakban is részt vesznek a létesítmények védelmében. Az egyeztető törzs döntése értelmében a többi helyszínről a katonák fokozatos levonulása megkezdődött, ezért az utakon csapatmozgásokra lehet számítani.

Mint ismert, a 2026. február végén bejelentett intézkedések keretében a Magyar Honvédség katonái és a rendőrség erői fokozott védelmet láttak el a kritikus magyarországi energetikai infrastruktúrán. Ez a döntés a kormány állítása szerint a fokozott biztonsági kockázatokra adott válasz volt, melynek során mintegy 60-75 stratégiai fontosságú helyszínt biztosítottak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
