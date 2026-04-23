A román kormány az Európai Unión kívülről érkező külföldi munkavállalók toborzását szigorító sürgősségi rendeletet fogadott el csütörtökön, amely egy internetes platform létrehozásával egyszerűsíti és átláthatóvá teszi az érdekelt vállalkozások hozzáférését a külföldi munkaerőhöz, gyorsítja az eljárásokat és az érintett hatóságok közötti kommunikációt – közölte a kormányszóvivő.

Kegyetlen szigorítás a szomszédban: előre le kell tenni az asztalra a cégeknek a külföldi munkavállalóik kitoloncolásának költségeit / Fotó: Béres Attila

Ioana Dogioiu a kormányinfón elmondta: a jogszabály az illegális migráció és a vendégmunkásokkal szembeni visszaélések megfékezését, illetve a hazai munkaerőpiac védelmét célozza.

A rendelet egyebek mellett előírja, hogy

csak azok a cégek kapnak engedélyt a külföldi munkaerő közvetítésére, amelyek letétbe helyeznek egy bizonyos összeget,

amely fedezi a behozott külföldiek esetleges hazatoloncolásának, a veszélyeztetett helyzetbe került vendégmunkások szociális ellátásának költségeit,

valamint fedezetként szolgál a hatóságok által kiszabott esetleges bírságok behajtására.

A külföldi munkaerő behozatalában érdekelt cégeknek a bukaresti belügyminisztérium által működtetett workinromania.gov.ro portálon kell regisztrálniuk, és csak olyan szakmákban hirdethetnek állásokat külföldiek számára, amelyek szerepelnek a kormányhatározattal elfogadott hivatalos munkaerőhiány-listán.

A rendelet indoklása felidézte: Romániában hét éve kezdték növelni a vendégmunkáskvótát, amely a 2019-ben engedélyezett évi 20 ezerről 2022-ig évi 100 ezerre emelkedett. Miután három éven keresztül Románia évente 100 ezer EU-n kívüli külföldinek adott munkavállalási engedélyt, 2026-ra 90 ezres kvótát állapított meg a bukaresti kormány.

Ennek ellenére

az utóbbi négy évben átlagosan csak 60 ezer munkavállalói vízumot adtak ki, és évente alig 30 ezer külföldi kért tartózkodási engedélyt.

A vendégmunkások romániai megtartásának aránya tehát az 50 százalékot sem éri el – olvasható a sürgősségi kormányrendelet indoklásában.

A csütörtökön elfogadott sürgősségi kormányrendelettel egyebek mellett a munkaerő-közvetítésnek álcázott embercsempészést próbálják felszámolni, megakadályozandó, hogy olyan ázsiai és afrikai bevándorlók kapjanak román vízumot, akik aztán illegálisan próbálnak Nyugat-Európába jutni.