ukrán dróntámadás
orosz-ukrán háború
dróntámadás

Ukrajna most túl messzire ment, ebből katasztrófa lesz: az éjjel újra felrobbantotta az oroszok olajkikötőjét – szétszennyezi a vizeket és a levegőt

2026.04.28, 07:48
Frissítve: 2026.04.28, 07:55

Tűz ütött ki Tuapszéban, az olajfinomítóban az éjszakai ukrán dróntámadás következtében - közölte a Krasznodari terület operatív parancsnoksága kedd reggel a Telegramon.

Tuapsze, kikötő, tűz, támadás
A tájékoztatás szerint a lehullott drónroncsok személyi sérülést nem okoztak. A tűz oltására 122 embert és 39 műszaki eszközt vetettek be. Hétfő esti közlés szerint a tuapszei olajipari komplexumban korábbi ukrán dróntámadások nyomán keletkezett tüzek után több mint háromezer köbméter, olajtermékekkel szennyezett talajt gyűjtöttek össze. A munkálatokban 26 gép és több mint 130 ember vett részt. A régió operatív parancsnoksága szerint a szennyezést helyi jellegűnek minősítette. 

A partvonalon folyamatosan figyelemmel kísérték a kibocsátásokat, ezzel párhuzamosan a várost a koromtól és más égéstermékektől tisztították. A tuapszei tengeri kikötőben található olajkomplexumot korábban április 16-án és 20-án támadták ukrán drónok, a keletkezett tűz miatt olajtermékek kerültek a Tuapsze folyóba.

A szennyeződést először sikerült lokalizálni, de az erős esőzések miatt ez átfolyt a folyón elhelyezett gátakon, és kikötőtől másfél mérföldre egy tízezer négyzetméteres olajfolt keletkezett. 

A folyó alsó szakaszán, valamint a Fekete-tenger vizein és partján keletkezett szennyeződés eltávolításán éjjel-nappal dolgoznak. A Brjanszk megyei Koszici településen megsérült egy helyi lakos, akinek mozgásban lévő gépkocsiját ukrán kamikaze drón támadta meg. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 186 ukrán drónt semmisített meg hat dél-oroszországi régió, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger fölött.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu