Eldőlt, hogy ki vezeti a jövőben az oktatást Magyarországon – nem a korábbi név lett a befutó

Újabb minisztert jelentett be Magyar Péter: Lannert Judit közgazdász, szociálpolitikus lesz az oktatási miniszter.

Lannert Judit lesz az új oktatási miniszter

A Telex korábban arról írt, hogy Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója lehet a következő oktatási miniszter. A portál beszélt Rubovszkyval, aki azt mondta, az új kormány még nem állt fel, ezért nem kommentálja az értesülést. A hírt Magyar Péter úhgy kommentálta, hogy a miniszter neve még nem publikus.

Lannert Judit 1990 óta foglalkozik oktatáskutatással, az Országos Közoktatási Intézet (majd a későbbi Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) tudományos főmunkatársa, később kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató-helyettes.

A Tisza Párt-elnök posztja szerint elindítója volt az Országos Közoktatási Intézet szakmai műhelyében készült Jelentés a magyar közoktatásról sorozatnak. A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagóguspolitika kérdéseinek ismert elemzője.

2008-ban a T-Tudok Oktatáskutató Központ alapítója. Számtalan kutatási projektet vezetett hazai és nemzetközi színtéren, az elmúlt tíz évben cége fő fókuszában a kreativitás fejlesztése állt, ennek érdekében több iskolába is elvitte a Kreatív Partnerség Angliából adaptált programját.

Egy éve jelent meg könyve Kreatív tanulás címmel, melyet kolléganőjével, Németh Szilviával írt.

A leendő miniszterelnök korábban bejelentette, hogy a közlekedési és beruházási tárcát Vitézy Dávid vezetheti, míg a szociális és családügyi minisztérium élére Kátai-Németh Vilmost kérik fel.

Az alakuló kormány kilenc minisztériumát nevezte meg Magyar Péter a hétfői sajtótájékoztatóján.

A minisztériumok pontos elnevezését a jelöltek bemutatásakor ismertetik – közölte. Hozzátette: várhatóan már a héten jelentenek be új miniszterjelölteket. Arról is beszélt, hogy a nemzetiségi ügyek a művelődési tárcához fognak tartozni.

Magyar Péter bejelentette, hogy