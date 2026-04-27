Kiderült, mi lesz Lázár János sorsa, egy nagy név is befejezte

A miniszterelnök bejelentette, hogy visszaadja parlamenti mandátumát, és a Fidesz–KDNP több meghatározó politikusa is visszalép a választási eredmények után. Lázár János azonban közölte: beül a parlamentbe.
2026.04.27, 15:37
Frissítve: 2026.04.27, 16:09

A leköszönő miniszterelnök a Fidesz elnökségi ülését követően bejelentette, hogy a Fidesz–KDNP listavezetőjeként szerzett parlamenti mandátumát visszaadja

ORBÁN Viktor; LÁZÁR János
Lázár János felveszi a mandátumát / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Orbán Viktor arról is beszélt korábban, hogy ülést tart a Fidesz választmánya, a párt ősszel esedékes kongresszusát pedig júniusra előrehozták. 

Hétfőn megalakul a Fidesz parlamenti frakciója, a frakció összetétele egyelőre nem ismert, csak azt tudni, hogy kik fognak biztosan hiányozni a Fidesz-frakcióból és azt, hogy Gulyás Gergely fogja vezetni. A 444-nek Lázár János azt mondta, hogy 

felveszi a mandátumát, és beül az Országgyűlésbe.

Vasárnap bejelentette visszavonulását Kósa Lajos. Mint mondta, a Fidesz alelnökeként, érezve a választási kudarc miatti általános felelősséget, a Fidesz országos listáján szerezett mandátumát nem veszi át.

Bánki Erik is bejelentette, hogy visszavonul a politikai élettől. A Fidesz regionális pártigazgatója sem veszi fel a mandátumát, és nem lesz tagja a hamarosan megalakuló új Országgyűlésnek.

Hollik István országgyűlési képviselő azt írta közösségi oldalán, hogy „a következő parlamentnek nem leszek tagja. Viszont maradok, aki voltam: egy patrióta, keresztény családapa, akire továbbra is számíthattok!”

Szintén a visszalépést választhatja a KDNP több prominens politikusa. Latorcai János, az Országgyűlés eddigi alelnöke, Semjén Zsolt leköszönő miniszterelnök-helyettes, valamint Soltész Miklós államtitkár sem veheti fel a mandátumát sajtóértesülések szerint. 

Latorcai János a 24.hu-nak úgy nyilatkozott: a döntés mögött a fiatalítás szándéka áll, ennek jegyében adják át helyüket más politikusoknak. A kereszténydemokraták frakciója várhatóan nyolcfősre csökken, vezetését Rétvári Bence veheti át. 

Rétvári Bence a közösségi oldalán tudatta, hogy megalakult a KDNP parlamenti képviselőcsoportja, egyúttal őt választották meg frakcióvezetőnek. Rétvári megköszönte a képviselőtársai bizalmát, majd jelezte, hogy a helyettesei Juhász Hajnalka és Nacsa Lőrinc lesznek. „A magyar családokért fogunk dolgozni. Megvédjük a tizenhat év nemzeti kormányzás eredményeit, kiállunk a nemzeti és keresztény értékek mellett. Kiállunk hazánk függetlenségéért és a polgárok szabadságáért” – írta a frakcióvezető.

A KDNP-frakció tagjai:

  • Hargitai János
  • Juhász Hajnalka
  • Latorcai Csaba
  • Máthé Zsuzsa
  • Nacsa Lőrinc
  • Rétvári Bence
  • Seszták Miklós
  • Simicskó István

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
