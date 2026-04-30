Deviza
EUR/HUF366,43 +0,26% USD/HUF313,77 +0,31% GBP/HUF423,19 +0,3% CHF/HUF396,67 +0,28% PLN/HUF86,05 +0,28% RON/HUF71,31 -0,46% CZK/HUF15,02 +0,23% EUR/HUF366,43 +0,26% USD/HUF313,77 +0,31% GBP/HUF423,19 +0,3% CHF/HUF396,67 +0,28% PLN/HUF86,05 +0,28% RON/HUF71,31 -0,46% CZK/HUF15,02 +0,23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 251,19 -0,29% MTELEKOM2 480 -0,08% MOL4 056 +0,3% OTP41 470 -0,63% RICHTER12 730 -0,31% OPUS299 +1,84% ANY7 360 0% AUTOWALLIS148,5 0% WABERERS4 680 +1,71% BUMIX9 145,03 +0,25% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 728,02 -0,64% BUX132 251,19 -0,29% MTELEKOM2 480 -0,08% MOL4 056 +0,3% OTP41 470 -0,63% RICHTER12 730 -0,31% OPUS299 +1,84% ANY7 360 0% AUTOWALLIS148,5 0% WABERERS4 680 +1,71% BUMIX9 145,03 +0,25% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 728,02 -0,64%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
parlament
Lázár János
Fidesz

Megtörte a hallgatást Lázár János, pontosan elmondta, mi történik most a Fideszben - „A leghátsó sorban fogok ülni”

A leköszönő építési és közlekedési miniszter egy évre vállal szerepet a párt újjáépítésében. Lázár János elismerte: a Fidesz súlyos kudarcot szenvedett.
VG
2026.04.30, 09:21
Frissítve: 2026.04.30, 09:38

Több nap hallgatás után ismét megszólalt Lázár János: a leköszönő miniszter Facebook-bejegyzésben értékelte a Fidesz súlyos vereségét, és egyben jelezte, hogy szerepet vállal a párt újjászervezésében – de csak korlátozott időre.

Lázár János
Megtörte a hallgatást Lázár János / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

„Nagy vereséget szenvedtünk. Világosan látjuk az okait, de azok pontos megértése, kezelése nagy munka lesz, ahogyan a Fidesz megújítása is” – írta bejegyzésében. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a kialakult helyzetben a vezetésnek kettős felelőssége van: egyrészt távozni a pozíciókból, másrészt maradni és részt venni az újjáépítésben.

Lázár János úgy fogalmazott: a párt informális és formális vezetőinek egy része már visszavonult, míg mások – köztük ő maga is – hátramaradnak, hogy elvégezzék a szükséges munkát. Hangsúlyozta, hogy a listán szerzett parlamenti mandátumát nem sajátjának, hanem a politikai közösségének tekinti, ezért eredetileg vissza kívánta adni azt. A Fidesz azonban arra kérte, hogy vegye fel a mandátumot, és aktívan vegyen részt a megújulási folyamatban.

A politikus szerint most az a legfontosabb feladat, hogy megteremtsék a politikai és szervezeti megújulás feltételeit. Úgy véli, egy év múlva lehet majd érdemben értékelni az elvégzett munkát – beleértve a saját szerepét is. Ennek megfelelően csak egy évre vállalta a képviselői megbízatást.

Lázár János azt is jelezte, hogy a jövőben háttérbe vonul: 

Újra a leghátsó sorba fogok ülni. Befelé fogok dolgozni, nem kifelé, a közösségnek fogok politizálni, nem a közönségnek.

Bejegyzése végén jókívánságait fejezte ki az új kormány és az új Országgyűlés számára: „Isten áldja Magyarországot, az új kormány és az új országgyűlés munkájához sok sikert kívánok!”

Orbán Viktor tizenhat év kormányzás után vereséget szenvedett

A 2026. április 12-én megrendezett országgyűlési választáson a Tisza Párt győzelmet aratott. A szavazatok több mint 53 százalékával, valamint az egyéni választókerületek döntő többségében elért eredményével a párt kétharmados többséget szerzett az Országgyűlésben.

A részvétel rekordmagas volt: a választásra jogosultak közel 79 százaléka járult az urnákhoz. Orbán a választás éjszakáján elismerte a vereségét, és gratulált ellenfelének. 

A leköszönő kormányfő hangsúlyozta, hogy a Fidesz az ellenzékből is Magyarországot és a nemzetet fogja szolgálni. A választás eredményével kapcsolatban elmondta, hogy nem fogják cserben hagyni azt a két és fél millió szavazót, aki a Fideszre adta le a voksát.

A Fidesz elnökségi ülését követően bejelentette, hogy a Fidesz–KDNP listavezetőjeként szerzett parlamenti mandátumát visszaadja

Orbán Viktor arról is beszélt korábban, hogy ülést tart a Fidesz választmánya, a párt ősszel esedékes kongresszusát pedig júniusra előrehozták. 

Hétfőn megalakul a Fidesz parlamenti frakciója, a frakció összetétele egyelőre nem ismert, csak azt tudni, hogy kik fognak biztosan hiányozni a Fidesz-frakcióból és azt, hogy Gulyás Gergely fogja vezetni. A Lázár János azt mondta, hogy 

felveszi a mandátumát, és beül az Országgyűlésbe.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu