Megtörte a hallgatást Lázár János, pontosan elmondta, mi történik most a Fideszben - „A leghátsó sorban fogok ülni”

Több nap hallgatás után ismét megszólalt Lázár János: a leköszönő miniszter Facebook-bejegyzésben értékelte a Fidesz súlyos vereségét, és egyben jelezte, hogy szerepet vállal a párt újjászervezésében – de csak korlátozott időre.

„Nagy vereséget szenvedtünk. Világosan látjuk az okait, de azok pontos megértése, kezelése nagy munka lesz, ahogyan a Fidesz megújítása is” – írta bejegyzésében. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a kialakult helyzetben a vezetésnek kettős felelőssége van: egyrészt távozni a pozíciókból, másrészt maradni és részt venni az újjáépítésben.

Lázár János úgy fogalmazott: a párt informális és formális vezetőinek egy része már visszavonult, míg mások – köztük ő maga is – hátramaradnak, hogy elvégezzék a szükséges munkát. Hangsúlyozta, hogy a listán szerzett parlamenti mandátumát nem sajátjának, hanem a politikai közösségének tekinti, ezért eredetileg vissza kívánta adni azt. A Fidesz azonban arra kérte, hogy vegye fel a mandátumot, és aktívan vegyen részt a megújulási folyamatban.

A politikus szerint most az a legfontosabb feladat, hogy megteremtsék a politikai és szervezeti megújulás feltételeit. Úgy véli, egy év múlva lehet majd érdemben értékelni az elvégzett munkát – beleértve a saját szerepét is. Ennek megfelelően csak egy évre vállalta a képviselői megbízatást.

Lázár János azt is jelezte, hogy a jövőben háttérbe vonul:

Újra a leghátsó sorba fogok ülni. Befelé fogok dolgozni, nem kifelé, a közösségnek fogok politizálni, nem a közönségnek.

Bejegyzése végén jókívánságait fejezte ki az új kormány és az új Országgyűlés számára: „Isten áldja Magyarországot, az új kormány és az új országgyűlés munkájához sok sikert kívánok!”

Orbán Viktor tizenhat év kormányzás után vereséget szenvedett

A 2026. április 12-én megrendezett országgyűlési választáson a Tisza Párt győzelmet aratott. A szavazatok több mint 53 százalékával, valamint az egyéni választókerületek döntő többségében elért eredményével a párt kétharmados többséget szerzett az Országgyűlésben.