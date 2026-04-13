Választás 2026: Lázár János először szólalt meg a Fidesz veresége óta, üzenetet küldött a megrettent magyaroknak – „Sosem hagyjuk őket cserben”

„A siker nem végleges, a kudarc nem végzetes: a folytatás bátorsága az, ami számít” – írta Lázár János, a Fidesz politikusa, építési és közlekedési miniszter a vasárnapi országgyűlési választást követően a közösségi médiában.

Lázár János építési és közlekedési miniszter / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A bejegyzésben Lázár úgy fogalmazott, hogy a tegnapi választás egyértelmű helyzetet teremtett: a választói akarat a kormányzás lehetőségét és a teljes felelősséget immár a Tisza Pártra ruházta át a Fidesz helyett. Hozzátette, hogy

a többség döntése előtt fejet hajtanak, és gratulálnak a győztesnek.

A posztban külön üzenetet intézett azokhoz, akik csalódottak vagy aggódnak a jövő miatt, illetve akik mindvégig hűségesek maradtak a politikai közösségükhöz. Köszönetet mondott nekik a töretlen támogatásért, és hangsúlyozta: sosem hagyják cserben őket.

Orbán Viktor tizenhat év kormányzás után vereséget szenvedett

A 2026. április 12-én megrendezett országgyűlési választáson a Tisza Párt győzelmet aratott. A szavazatok több mint 53 százalékával, valamint az egyéni választókerületek döntő többségében elért eredményével a párt kétharmados többséget szerzett az Országgyűlésben (előzetes adatok szerint körülbelül 138 mandátum).

A Fidesz–KDNP jócskán visszaesett, várhatóan 54-55 mandátumot szerezhetett, míg a Mi Hazánk Mozgalom átlépte a parlamenti küszöböt. A részvétel rekordmagas volt: a választásra jogosultak közel 79 százaléka járult az urnákhoz. Orbán a választás éjszakáján elismerte a vereségét, és gratulált ellenfelének.

A leköszönő kormányfő hangsúlyozta, hogy a Fidesz az ellenzékből is Magyarországot és a nemzetet fogja szolgálni. A választás eredményével kapcsolatban elmondta, hogy nem fogják cserben hagyni azt a két és fél millió szavazót, aki a Fideszre adta le a voksát.