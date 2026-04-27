Hivatalos döntés, ünnepelhet Magyarország: brutális fegyverüzlet született több milliárd euróért – páncélosokat vásárolnak az óriásgyárból
A román hadsereg hivatalosan is a Magyarországon gyártott Lynx gyalogsági harcjármű mellett döntött, de a beszerzés nem az eredeti tervek szerint valósul meg. A 298 járműből csak 232-t finanszíroznak uniós hitelből, a többit később, külön szerződésekből szerzik be.
Az eredeti elképzelés 298 darab modern lánctalpas harcjármű beszerzéséről szólt, nagyjából 3 milliárd eurós keretösszeggel.
- A végleges konstrukció azonban módosult: ebből 232 darabot az európai SAFE hitelmechanizmuson keresztül finanszíroznak, mintegy 2,598 milliárd euró értékben.
- A fennmaradó 66 jármű külön szerződések tárgya lesz, várhatóan a román állami költségvetés terhére, további 738,6 millió euróért.
A kiválasztott beszállító a Rheinmetall Automecanica SRL, amely a német hadiipari óriás helyi leányvállalata.
A beszerzés azonban a Defense Romania értesülései alapján nem hagyományos nyílt tenderen zajlik: a hivatalos irat szerint tárgyalásos eljárással, előzetes pályázati felhívás nélkül ítélték oda a szerződést, ami gyorsabb döntéshozatalt tesz lehetővé, de kevesebb versenyt jelent.
A Lynx harcjármű nem számít ismeretlennek a régióban. A típust először 2016-ban mutatták be, majd 2018-ban érkezett meg a továbbfejlesztett KF41 változat. A jármű egyik kulcseleme a LANCE torony, amely 30 vagy 35 milliméteres gépágyúval, valamint páncéltörő rakétákkal is felszerelhető, a megrendelő igényeihez igazítva.
A hazai gyártású, modern páncélozott járművek a honvédelem technológiai szuverenitását is erősítik.
A védelem terén a Lynx a modern hadviselés követelményeire készült. Elölről 30 milliméteres lövedékeknek is ellenáll, oldalról pedig 14,5 milliméteres találatok ellen nyújt védelmet. Az alsó rész kialakítása akár 10 kilogramm TNT-nek megfelelő robbanás ellen is képes megvédeni a személyzetet.
A jármű hajtásáról egy 850 kW teljesítményű, azaz 1140 lóerős Liebherr motor gondoskodik, amely akár 70 km/órás sebességet és mintegy 500 kilométeres hatótávot biztosít. Ez a kombináció jelentős mobilitást ad a harctéren, különösen nehéz terepviszonyok között.
Sorra jelennek meg a Lynx-ek a régióban
Magyarország már korábban a Lynx mellett tette le a voksát, és a Rheinmetall hazai gyártókapacitást is kiépített a típus előállítására. Románia most hasonló irányba lép, ami hosszabb távon a térség katonai képességeinek egységesedéséhez vezethet.
A Lynxek a román hadsereg elavult MLI-84 Jderul harcjárműveit váltják le, amelyek már nem felelnek meg a modern hadviselés követelményeinek. A mostani beszerzés tehát nem pusztán technikai frissítés, hanem stratégiai váltás is: a román hadsereg egy korszerűbb, jobban védett és rugalmasabban alkalmazható eszközrendszerre áll át.
A program kettébontása ugyanakkor egyértelműen jelzi, hogy egy ekkora volumenű fejlesztésnél is komoly pénzügyi és szervezési korlátokkal kell számolnia a román államnak, amely eddig is költségvetési problémákkal küzdött.
