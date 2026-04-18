Különös fordulat: Magyar Péter új választást akar, nem fogadja el a Fidesz győzelmét – rárontott a frissen megválasztott országgyűlési képviselőre

Ágh Péter nyilvánvalóan csalással szerzett mandátumot – erről közölt néhány perccel ezelőtt videós üzenetet Magyar Péter.

A politikus kirohanásának előzménye, hogy Ágh Péter 100 százalékos feldoglzottság mellett Vas vármegye 02. számú egyéni választókerületét megnyerte. A küzdelem szoros volt, a Fidesz-KDNP jelöltje 248 szavazattal győzte le tiszás ellenfelét, Strompová Viktóriát.

Magyar Péter azonban ezt nem akarja elfogadni, mert itt indult egy Magyar Péter nevű, független jelölt is, aki 909 voksot gyűjtött.

A Tisaz miniszterelnök-jelöltje szerint mindennek van határa és szerinte a fideszes képviselő nyilvánvaló csalással szerzett mandátumot. "Így a mi szemünkben és a vasmegyei emberek szemében ő nem országgyűlési képviselő" – közölte.

Szerinte a 909 szavazatot gyűjtő Magyar Péter fideszes volt és ezért ez így nem egy tiszta politikai verseny volt, hanem a választók szándékos átverése. Feltehetően a névazonosságot sérelmezi, de arra nem tért ki, pontosan mit ért csalás alatt.

Mindenesetre szerinte ezzel "Ágh Péter morálisan és politikailag is teljesen megsemmisült, és ennek a következő négy év minden napján hangot is fognak adni". Itt nem egyértelmű, hogy a Tisza Pártra vagy a Tisza-kormányra gondolt, utóbbi bevonása ebbe a kérdésbe némiképp túlzó lenne.

Ákpéternek most egy kérdésre kell válaszolnia. A saját hatalma fontosabb számára, vagy az északvasi emberek valódi akarata? Ezenle felszólítom, hogy ha van benne minimális erkölcsiránytű, a választó polgárok érdekébe ne vegye fel a mandátumát, és legyen a választókerületben új, tisztességes választás. Strompová Viktória országgyűlési képviselőnket pedig arra kérem, hogy addig is a nap minden órájában, a hét minden napján viselkedjen úgy büszkén. mintha ő lenne a vas megyei kettes választókerület megválasztott egyéni országgyűlési képviselője. Mindenki. Így az észak-vasiak is jobban járnak így, mert végre tisztességes képviselőjük lesz. Hajrá Viki! Hajrá Vasmagyar!

