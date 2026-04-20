Deviza
Nemzetközi Büntetőbíróság
1956-os forradalom
Magyar Péter
elfogatóparancs
Benjamin Netanjahu
antiszemitizmus

Máris nemzetközi botrányt okozhat Magyar Péter: úgy hívta meg Netanjahút, hogy ő is tisztában van vele, le kell tartóztatni, ha Magyarországra lép – "Nem árultam zsákbamacskát"

Diplomáciai feszültséget okozhat egy egyszerű protokollmeghívás is. Netanjahu ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben, így Magyar Péter meghívása csapda is lehet az izraeli vezetőnek.
2026.04.20, 21:51
Frissítve: 2026.04.20, 22:11

Magyar Péter megerősítette, hogy valóban meghívta Budapestre az izraeli miniszterelnököt, Benjamin Netanjahút az 1956-os forradalom évfordulójára. A helyzetet ugyanakkor bonyolítja, hogy Magyarország továbbra is tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak (ICC), amely elfogatóparancsot adott ki Netanjahu ellen – írta  444.

Magyar Péter szerint nem volt „zsákbamacska” a meghívás, ám a kérdés most az, hogyan egyeztethető össze ez az ICC-tagságból fakadó jogi kötelezettségekkel / Fotó: Jakub Porzycki / Reuters

Magyar Péter a hétfői sajtótájékoztatóján egyértelműen fogalmazott: egy ICC-tagállam köteles végrehajtani a bíróság döntéseit. 

Ez azt jelenti, hogy ha egy körözött személy belép az ország területére, akkor a hatóságoknak őrizetbe kell venniük.

A politikus szerint ezt a körülményt Netanjahu felé is jelezték. Ugyanakkor arra is utalt, hogy nem tartotta szükségesnek részletesen „elmagyarázni” a nemzetközi jogi helyzetet, mert feltételezi, hogy egy államfő tisztában van a vonatkozó szabályokkal.

Így a meghívás egy diplomáciai gesztusból potenciális jogi kényszerhelyzetet is teremthet. A meghívás formálisan politikai jellegű, de a jogi következményei már a büntetőjogi együttműködés határán mozognak..

Magyar Péter szakíthat Izraellel?

A meghívó körüli diplomáciai patthelyzetet az is tovább bonyolítja, hogy Magyarország az elmúlt években szoros szövetségesi viszonyt ápolt Izraellel. A korábbi kormányzat több alkalommal is az izraeli álláspontot támogatta az Európai Unión belül, és rendszeresen blokkolt közös uniós fellépéseket.

A lehetséges politikai irányváltásra már az Európai Unió részéről is érkeztek utalások. Kaja Kallas korábban arról beszélt, hogy a jövőbeli magyar kormány hozzáállása meghatározó lehet az EU és Izrael közötti politikai viszony alakulásában.

Megvannak az első nevek: így nézhet ki Magyar Péter kormánya – a korábbi miniszterekkel már megkezdődött az egyeztetés

A Tisza Párt hét minisztert már megnevezett, és további kilenc tárcát is felvázolt készülő kormányában. Magyar Péter szerint napokon belül újabb nevek jöhetnek, ami tovább formálhatja az új hatalmi struktúrát.

 

Izraeli háború

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
