Máris itt az első törés Magyar Péter és az EU között: Orbán Viktor Ukrajna-tervét vitte magával Brüsszelbe – azonnal megfagyott a levegő

Magyar Péter azt szeretné, ha Ukrajna több jogot biztosítana a kárpátaljai magyar kisebbségnek, mielőtt Magyarország támogatná Kijev hivatalos EU-csatlakozási tárgyalásainak megindítását. Az ügy szerdán került szóba Brüsszelben, amikor a leendő kormányfő megbeszélést folytatott António Costával, az Európai Tanács elnökével – írja a Bloomberg.

Uniós források szerint a májusban hivatalba lépő új magyar miniszterelnök ismét kiemelten foglalkozott a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetével. Követelései nagyrészt egybevágnak azzal a tizenegy pontos listával, amelyet Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök terjesztett elő 2024-ben. A kérések elsősorban a kárpátaljai magyarok anyanyelvi oktatáshoz való jogát és kulturális jogait érintik.

A Tisza Párt elnöke tehát a Magyarország által a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatban még 2024-ben megfogalmazott kérésekkel házal Brüsszelben.

Mint ismert, az Orbán-kormány mindvégig következetesen ragaszkodott ahhoz, hogy Ukrajna visszaadja a magyar kisebbségének mindazokat a jogait, amelyek 2015 előtt megvoltak: a magyar nyelv szabad használatát az oktatásban, a kultúrában és közéletben, valamint a politikai képviseletet régiós és országos szinten.

Magyar Péter a találkozót hasznos és konstruktív megbeszélésként értékelte, ugyanakkor a hangulat hűvösebb volt, mint korábbi találkozóján Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Az EU több tagállama és António Costa azt szeretné, hogy felgyorsuljon Ukrajna csatlakozási folyamata. Magyar Péter álláspontja azonban várhatóan

csalódást kelt majd Kijevben és Brüsszelben, ahol abban bíztak, hogy Orbán Viktor távozása lendületet ad az ukrán uniós csatlakozási törekvéseknek a Bloomberg szerint.

Magyar Péter korábban jelezte, hogy júniusban szeretne találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy személyesen is megvitassák a kérdést. Célja a kárpátaljai magyar közösség helyzetének javítása és annak elősegítése, hogy a magyarok otthon érezzék magukat szülőföldjükön. „Eljött az idő, hogy Ukrajna véget vessen a több mint egy évtizede tartó korlátozásoknak” – írta a közösségi oldalán.