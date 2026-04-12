Magyar Péter a győzelmi beszédében máris bejelentette: Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez – „Az állami vezetők távozzanak”

Magyar Péter győzelmi beszédében több, azonnali politikai és intézményi változást is kilátásba helyezett, köztük azt, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A Tisza Párt vezetője szerint a választók példátlan felhatalmazást adtak a kormányzásra, amely lehetővé teszi az állami rendszer átalakítását.

Beszédében úgy fogalmazott, hogy az új kormány „helyreállítja a fékek és ellensúlyok rendszerét”, és ennek részeként csatlakozik az Európai Ügyészséghez, valamint garantálja a demokratikus működést. Itt nem állt meg: élesen fogalmazott a jelenlegi állami vezetőkkel kapcsolatban is. Magyar Péter kijelentette, hogy azoknak, akik a „rendszer részei, tartóoszlopai voltak”, távozniuk kell a közéletből.

Külön felszólította a köztársasági elnököt, hogy kérje fel őt kormányalakításra, majd ezt követően mondjon le tisztségéről.

Emellett több kulcsfontosságú intézmény vezetőjét is távozásra szólította fel, köztük a Kúria elnökét, az Országos Bírói Hivatal vezetőjét, a legfőbb ügyészt, az Alkotmánybíróság elnökét, az Állami Számvevőszék vezetőjét, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, valamint a médiahatóság vezetőjét is. Szerinte ezeknek a szereplőknek nem érdemes megvárniuk a leváltásukat.

Orbán Viktor elmondta, mi vár a Fideszre

„A választási eredmény érthető és világos: számunkra fájdalmas, de egyértelmű. A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták. A győztes pártnak gratuláltam! – kezdte Orbán Viktor beszédét vasárnap este a szavazatok feldolgozása közben. – Az ellenzékből is a hazánkat és a nemzetet fogjuk szolgálni” – tette hozzá a miniszterelnök. „Két és fél millió szavazót sikerül összegyűjtenünk. Két és fél millió ember bízott bennünk a mai napon is” – mondta Orbán Viktor. Külön megköszönte a határon túlról érkezett támogatást, és biztosította őket, hogy a jövőben is számíthatnak a támogatására.

Hogy a hazánk és a nemzet sorsa számára ez a ma esti választási eredmény mit jelent, és mi ennek a mélyebb vagy magasabb értelme, azt most nem tudjuk, ezt majd az idő eldönti. De akárhogyan is alakult, mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni

– hangsúlyozta a miniszterelnök.