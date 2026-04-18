Magyar Péter bejelentette az első kinevezést: ő lesz a Tisza egyik legfontosabb vezetője a parlamentben – rá kevesen gondoltak

Elkezdték csöpögtetni a neveket, kik irányítják majd a jövőben a Tisza Pártot az országgyűlésben. Magyar Péter első kinevezése némiképp meglepő lehet.
Hecker Flórián
2026.04.18, 09:05
Frissítve: 2026.04.18, 09:27

Megtette első kinevezeését Magyar Péter a parlamentbe bejutott Tisza Párt kapcsán. A miniszterelnök-jelölt erről szombaton közleményben tájékoztatott.

Magyar Péter bejelentette az első kinevezést: ő lesz a Tisza egyik legfontosabb vezetője / Fotó: Balint Szentgallay via Reuters

Pénteken derült ki, hogy a Tisza Párt azt javasolja, hogy május 9-én legyen az új Országgyűlés alakuló ülése, aznap megválaszthatják az új miniszterelnököt is – ez az alakuló ülést előkésztő tárgyalás után hangzott el az Országházban.

Az is kiderült, hogy nagy országos rendezvényt szervez a Tisza Párt az új Országgyűlés alakuló ülésére a Parlament előtti Kossuth térre. Magyar Péter megerősítette, azt javasolják, május 9-én legyen az alakuló ülés, azért hétvégén, hogy minél többen el tudjanak menni a Kossuth térre.

A politikus közölte, azt is javasolják, hogy a miniszterelnököt már az alakuló ülésen válassza meg a parlament, és aznap tegyen esküt.

Erre 1990 óta nem volt példa.

Hozzátette, előzetesen annyit mondott a köztársasági elnök – akit Magyar Péter lemondásra akar kényszeríteni –, hogy május 7-8-át tartja reálisnak az alakuló ülés időpontjára, a Tisza viszont a hétvégét javasolta, amit a frakciók elfogadtak.

A jelenlegi állás szerint a Tisza Párt 140 mandátumot szerzett, a Fidesz-KDNP 53-at, a Mi Hazánk pedig 6-ot.

A Tisza Párt elnöke szombaton arról számolt be, hogy hétfőn megtartják a Tisza első frakcióülését. Mint a közösségi oldalán fogalmazott, a soha nem nem látott felhatalmazás egyben soha nem látott felelősséget is jelent. Állítása szerint "a valaha volt legnagyobb és legerősebb frakció" vezetésére

Bujdosó Andrea képviselő asszonyt, a fővárosi frakciójuk eddigi vezetőjlt javasolta.

Sok sikert és egyben boldog névnapot kívánok Andreának! – zárta posztják a politkus.

Bujdosó Andrea kinevezése némiképp meglepetést jelent. Miután egyéniben országgyűlési mandátumot szerzett, azt eddig is lehetett tudni, hogy mivel eddigi pozíciója összeférhetetlen a parlamenti képviselőséggel, le kell mondani a budapesti közgyűlésben betöltött funkcióiról.

Azonban az, hogy egyből rábízzák a parlamenti frakció irányítását is, mindenképpen hirtelen ugrást jelent. Bujdosó Andrea az életrajza szerint 1970-ben született Nagyszalontán. Több mint tíz éven keresztül, 2009 és 2021 között a Shell Hungary Zrt. különböző vezető pozícióiban dolgozott.

