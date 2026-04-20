Megvannak az első nevek: így nézhet ki Magyar Péter kormánya – a korábbi miniszterekkel már megkezdődött az egyeztetés
Az alakuló kormány további kilenc minisztériumát nevezte meg Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfői sajtótájékoztatóján.
Magyar Péter bejelentette: kormányában lesz
- miniszterelnökség,
- belügyminisztérium,
- igazságügyi, közlekedési,
- beruházási,
- oktatási,
- szociális ügyekkel foglalkozó,
- vidékfejlesztési,
- digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó tárca,
- valamint tudományos ügyekkel,
- sporttal,
- civilekkel,
- egyházakkal
- és médiaszabályozással foglalkozó művelődési tárca.
A minisztériumok pontos elnevezését a jelöltek bemutatásakor ismertetik – közölte. Hozzátette: várhatóan már a héten jelentenek be új miniszterjelölteket. Arról is beszélt, hogy a nemzetiségi ügyek a művelődéséi tárcához fognak tartozni.
Magyar Péter közölte, hogy jelenleg hét minisztert be tud jelenteni:
- Kármán András lesz a pénzügyminiszter,
- Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter lesz,
- Orbán Anita külügyminiszter,
- Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter lesz,
- Ruszin-Szendi Romulusz lesz a honvédelmi miniszter,
- Gajdos László lesz az élő környezetért felelős miniszter.
A párt elnöke azt is mondta, hogy hétfőn küldik el az Országgyűlés főigazgatóságának a szakbizottságokról szóló végleges tervüket, ez leképezi az új kormány struktúráját.
„Szabad kezet kaptak a minisztereink: már zajlik több minisztérium tekintetében az átadás-átvétel.
Szijjártó Péter és Nagy Márton már felvette a mi miniszterjelöltjeinkkel a kapcsolatot”
– fogalmazott a leendő miniszterelnök.
Újságírói kérdésre azt is mondta, hogy a háborús veszélyhelyzet május 13-án lejár, ezt azonban május 31-ig meghosszabbítanák. Indoklása szerint mintegy 160 jogszabály kapcsolódik a rendkívüli jogrendhez, amelyek módosítása időt igényel.
Magyar Péter arról is beszélt, hogy számos beruházás hátterét áttekinti az új kormány, kiemelte, hogy nem lesznek félbehagyott beruházások.
Korábban megírtuk, hogy a Tisza Párt azt javasolja, hogy május 9-én, szombaton tartsák meg az új Országgyűlés alakuló ülését, ahol már aznap megválaszthatják és be is iktathatják az új miniszterelnököt. A döntés az alakuló ülést előkészítő parlamenti egyeztetés után született.
A jelenlegi mandátumarányok alapján a Tisza Párt 140, a Fidesz–KDNP 53, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett.
Magyar Péter bejelentette az első fontos személyi döntést is: a párt parlamenti frakciójának vezetésére Bujdosó Andreát javasolja.
Bujdosó kinevezése meglepetésnek számít, mivel bár egyéni mandátumot szerzett, eddigi fővárosi tisztségéről le kell mondania. Az 1970-ben született politikus korábban több mint egy évtizeden át dolgozott a Shell Hungary Zrt.-nél vezető pozíciókban.