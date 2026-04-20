Megvannak az első nevek: így nézhet ki Magyar Péter kormánya – a korábbi miniszterekkel már megkezdődött az egyeztetés

A Tisza Párt hét minisztert már megnevezett, és további kilenc tárcát is felvázolt készülő kormányában. Magyar Péter szerint napokon belül újabb nevek jöhetnek, ami tovább formálhatja az új hatalmi struktúrát.
Sz. E.
2026.04.20., 16:25

Az alakuló kormány további kilenc minisztériumát nevezte meg Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfői sajtótájékoztatóján.

Megvannak az első nevek: így nézhet ki Magyar Péter kormánya – a korábbi miniszterekkel már megkezdődött az egyeztetés / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Magyar Péter bejelentette: kormányában lesz 

  • miniszterelnökség, 
  • belügyminisztérium, 
  • igazságügyi, közlekedési,
  • beruházási, 
  • oktatási, 
  • szociális ügyekkel foglalkozó,
  • vidékfejlesztési, 
  • digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó tárca, 
  • valamint tudományos ügyekkel, 
  • sporttal, 
  • civilekkel, 
  • egyházakkal 
  • és médiaszabályozással foglalkozó művelődési tárca.

A minisztériumok pontos elnevezését a jelöltek bemutatásakor ismertetik – közölte. Hozzátette: várhatóan már a héten jelentenek be új miniszterjelölteket. Arról is beszélt, hogy a nemzetiségi ügyek a művelődéséi tárcához fognak tartozni. 

Magyar Péter közölte, hogy jelenleg hét minisztert be tud jelenteni:

  • Kármán András lesz a pénzügyminiszter,
  • Kapitány István  gazdasági és energetikai miniszter lesz,
  • Orbán Anita külügyminiszter,
  • Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter lesz,
  • Ruszin-Szendi Romulusz lesz a honvédelmi miniszter,
  • Gajdos László lesz az élő környezetért felelős miniszter.

A párt elnöke azt is mondta, hogy hétfőn küldik el az Országgyűlés főigazgatóságának a szakbizottságokról szóló végleges tervüket, ez leképezi az új kormány struktúráját. 

„Szabad kezet kaptak a minisztereink: már zajlik több minisztérium tekintetében az átadás-átvétel. 

Szijjártó Péter és Nagy Márton már felvette a mi miniszterjelöltjeinkkel a kapcsolatot”

 – fogalmazott a leendő miniszterelnök.

Újságírói kérdésre azt is mondta, hogy a háborús veszélyhelyzet május 13-án lejár, ezt azonban május 31-ig meghosszabbítanák. Indoklása szerint mintegy 160 jogszabály kapcsolódik a rendkívüli jogrendhez, amelyek módosítása időt igényel. 

Magyar Péter arról is beszélt, hogy számos beruházás hátterét áttekinti az új kormány, kiemelte, hogy nem lesznek félbehagyott beruházások.

Korábban megírtuk, hogy a Tisza Párt azt javasolja, hogy május 9-én, szombaton tartsák meg az új Országgyűlés alakuló ülését, ahol már aznap megválaszthatják és be is iktathatják az új miniszterelnököt. A döntés az alakuló ülést előkészítő parlamenti egyeztetés után született. 

A jelenlegi mandátumarányok alapján a Tisza Párt 140, a Fidesz–KDNP 53, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett.

Magyar Péter bejelentette az első fontos személyi döntést is: a párt parlamenti frakciójának vezetésére Bujdosó Andreát javasolja. 

Bujdosó kinevezése meglepetésnek számít, mivel bár egyéni mandátumot szerzett, eddigi fővárosi tisztségéről le kell mondania. Az 1970-ben született politikus korábban több mint egy évtizeden át dolgozott a Shell Hungary Zrt.-nél vezető pozíciókban.

