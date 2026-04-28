Magyar Péter találkozót kért Zelenszkijtől, az időpontját is megmondta – most mindenki az ukrán elnökre vár

Magyar Péter leendő miniszterelnök a Facebookon számolt be arról, hogy fogadta irodájában Babják Zoltán beregszászi polgármestert. A találkozón tájékoztatást kapott a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről és a háború okozta nehézségekről. A megbeszélésen egyetértettek abban, hogy a Kárpátalján élő magyarok érdeke az Magyarország és Ukrajna kétoldalú kapcsolatainak új alapokra helyezése.

Magyar bejelentette: június elejére találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, szimbolikus helyszínként a magyar többségű Beregszászban. A tervezett találkozó célja a kárpátaljai magyarok helyzetének javítása és az, hogy minél többen maradhassanak szülőföldjükön. A Tisza Párt vezetője szerint eljött az ideje, hogy

Ukrajna megszüntesse a több mint egy évtizede fennálló jogkorlátozásokat és a kárpátaljai magyarok visszakapják teljes kulturális, nyelvi, közigazgatási és felsőoktatási jogaikat.

Hozzátette: ez elősegítené azt is, hogy a háború lezárulta után minél többen visszatérhessenek otthonukba. Kiemelte, hogy ha sikerül rendezni ezeket a kérdéseket, az új fejezetet nyithat a magyar–ukrán kapcsolatokban. Üdvözölte az ukrán kormány 2025-ben az oktatás területén tett engedményeit, ugyanakkor jelezte, hogy azok nem elegendőek.

Mint írta, a felsőoktatás továbbra is egynyelvű, az érettségi vizsgák ukrán nyelvűek, a hivatalos nyelvhasználat szigorúan ukrán, így a közigazgatásban, bíróságokon és hivatalos eljárásokban magyarul nem lehet ügyeket intézni – még a magyar többségű településeken sem.

A kárpátaljai magyarok számíthatnak az anyaországra

A közéletben és a kultúrában is fennmaradtak korlátozások, például kvóták és regisztrációs követelmények vonatkoznak a magyar nyelvű rendezvényekre és sajtótermékekre, a hivatalos személyek pedig nem használhatják szabadon anyanyelvüket. Magyar Péter bátorította az ukrán vezetést, hogy a fent említett területeken is tegyen lépéseket az európai értékek, a szabadság és az egyenlőség irányában.

Babják Zoltánt biztosította arról, hogy a kárpátaljai magyarok mindenben számíthatnak az anyaország és a TISZA-kormány támogatására. Reményét fejezte ki, hogy hamarosan eleget tehet a beregszászi meghívásnak. Az ukrán államfő múlt héten arról beszélt, hogy Kijev kész konstruktív tárgyalásokra a megválasztott új magyar miniszterelnökkel, bár részleteket nem árult el.