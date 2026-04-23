Magyar Péter bejelenti a Tisza-kormány újabb minisztereit – pénteken jön az oktatási tárcavezető neve is

A Tisza Párt elnöke újabb lépést tesz a kormányalakításban: Magyar Péter a héten a Tisza-kormány újabb minisztereit nevezi meg, így kiderül, ki lesz a leendő oktatási miniszter.
2026.04.23, 19:40
Frissítve: 2026.04.23, 19:42

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök a Facebook-oldalán közölte, hogy pénteken jelenti be a Tisza-kormány újabb minisztereit, köztük a leendő oktatási tárcavezetőt. A bejelentés a kormányalakítás következő lépéseként értelmezhető, miután korábban már hét miniszter nevét tette közzé.

Magyar Péter leendő miniszterelnök / Fotó: AFP

A Tisza-kormány tervei szerint összesen 16 minisztérium működik majd. Korábban már ismertté vált a következő tárcavezetők neve:

  • Pénzügyminiszter: Kármán András  
  • Gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István  
  • Külügyminiszter: Orbán Anita  
  • Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt  
  • Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz  
  • Élő környezetért felelős (régi nevén környezetvédelmi) miniszter: Gajdos László  
  • Agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs
  • Terület- és vidékfejlesztési miniszter: Lőrincz Viktória
  • Miniszterelnökséget vezető miniszter: Ruff Bálint

A párt tervei szerint a kormány további tárcái között szerepel a még a belügy, az igazságügy, a közlekedés és beruházások, a szociális ügyek, a digitális és technológiai ügyek, valamint a tudomány, sport, civil ügyek, egyházak és médiaszabályozás területe is.

Orbán Viktor tizenhat év kormányzás után vereséget szenvedett

A 2026. április 12-én megrendezett országgyűlési választáson a Tisza Párt győzelmet aratott. A szavazatok több mint 53 százalékával, valamint az egyéni választókerületek döntő többségében elért eredményével a párt kétharmados többséget szerzett az Országgyűlésben 141 mandátummal.

A Fidesz–KDNP jócskán visszaesett, 52 mandátummal rendelkezik, míg a Mi Hazánk Mozgalom átlépte a parlamenti küszöböt. A részvétel rekordmagas volt: a választásra jogosultak közel 79 százaléka járult az urnákhoz. Orbán a választás éjszakáján elismerte a vereségét, és gratulált ellenfelének. 

Megvan az időpont, mikor alakulhat meg az új Országgyűlés

A Tisza Párt azt javasolja, hogy május 9-én legyen az új Országgyűlés alakuló ülése, aznap megválaszthatják az új miniszterelnököt is – mondta Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke. A választáson nyertes párt az új Országgyűlés alakuló ülésén már meg is választaná Magyarország új miniszterelnökét, Magyar Pétert.

