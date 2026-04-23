Magyar Péter bejelenti a Tisza-kormány újabb minisztereit – pénteken jön az oktatási tárcavezető neve is

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök a Facebook-oldalán közölte, hogy pénteken jelenti be a Tisza-kormány újabb minisztereit, köztük a leendő oktatási tárcavezetőt. A bejelentés a kormányalakítás következő lépéseként értelmezhető, miután korábban már hét miniszter nevét tette közzé.

A Tisza-kormány tervei szerint összesen 16 minisztérium működik majd. Korábban már ismertté vált a következő tárcavezetők neve:

Pénzügyminiszter: Kármán András

Gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István

Külügyminiszter: Orbán Anita

Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt

Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz

Élő környezetért felelős (régi nevén környezetvédelmi) miniszter: Gajdos László

Agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs

Terület- és vidékfejlesztési miniszter: Lőrincz Viktória

Miniszterelnökséget vezető miniszter: Ruff Bálint

A párt tervei szerint a kormány további tárcái között szerepel a még a belügy, az igazságügy, a közlekedés és beruházások, a szociális ügyek, a digitális és technológiai ügyek, valamint a tudomány, sport, civil ügyek, egyházak és médiaszabályozás területe is.

Orbán Viktor tizenhat év kormányzás után vereséget szenvedett

A 2026. április 12-én megrendezett országgyűlési választáson a Tisza Párt győzelmet aratott. A szavazatok több mint 53 százalékával, valamint az egyéni választókerületek döntő többségében elért eredményével a párt kétharmados többséget szerzett az Országgyűlésben 141 mandátummal.

A Fidesz–KDNP jócskán visszaesett, 52 mandátummal rendelkezik, míg a Mi Hazánk Mozgalom átlépte a parlamenti küszöböt. A részvétel rekordmagas volt: a választásra jogosultak közel 79 százaléka járult az urnákhoz. Orbán a választás éjszakáján elismerte a vereségét, és gratulált ellenfelének.