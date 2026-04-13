Zelenszkij figyel: Magyar Péter máris ígéretet tett az ukrán 90 milliárd eurós hitelről – ez lesz Magyarország új álláspontja

Magyar Péter egyértelmű álláspontot vázolt fel: Magyarország kimarad az Ukrajnának szánt óriáshitelből, és nem támogatja a gyorsított EU-csatlakozást. Emellett a migráció kérdésében is szigorítana: marad a határkerítés, és nemet mond minden kötelező uniós paktumra.

Több kulcskérdésben is markáns álláspontot fogalmazott meg Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hétfői, budapesti nemzetközi sajtótájékoztatóján . A politikus a választási győzelem után Ukrajna támogatásáról, az Európai Unió hitelfelvételéről, valamint az illegális migráció kezeléséről is beszélt, és minden témában egyértelmű, kemény vonalat húzott.

Magyar Péter: nemet mondunk Brüsszelnek

Az egyik legfontosabb bejelentés az volt, hogy egyetért azzal a korábbi döntéssel, amely szerint Magyarország kimarad az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós európai uniós hitelből. Emlékeztetett arra, hogy az Európai Tanács korábbi ülésén Orbán Viktor kiharcolta hazánk kimaradását, így Magyarország – Szlovákiával és Csehországgal együtt – nem vesz részt ebben a konstrukcióban.

Magyar Péter szerint ez a döntés indokolt, különösen a magyar gazdaság jelenlegi állapota miatt.

Az országnak most az a feladata, hogy megszerezze a visszatartott uniós forrásokat, nem pedig az, hogy újabb hiteleket vállaljon

– jelentette ki a Tisza Párt elnöke, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az államadósság 2010 óta jelentősen megnőtt, így a további eladósodás szerinte egyáltalán nem fér bele.

Ukrajna uniós csatlakozásáról szintén határozott véleményt fogalmazott meg. Nem támogatja a gyorsított eljárást, és ezt azzal indokolta, hogy egy háborúban álló ország felvétele az EU-ba szerinte irreális. Úgy véli, a tagjelölt országoknak egységes szabályrendszer szerint kell végigmenniük a csatlakozási folyamaton. Hozzátette: még ha a tárgyalások le is zajlanak, Magyarországon népszavazás döntene a kérdésről, és ez szerinte nem a közeljövőben várható.

A migráció kérdésében talán még ennél is keményebb hangot ütött meg. Kijelentette, hogy Magyarország nem fogad el semmilyen kötelező uniós paktumot vagy kvótarendszert, és szerinte az illegális migráció kezelésében továbbra is szigorú nemzeti álláspontot kell képviselni.

Ennek részeként megerősítette, hogy a déli határkerítés megmarad, sőt, azt fel is újítják: a kerítésen lévő hibákat kijavítják, és tovább erősítik a határvédelmet.

Ez egyértelmű jelzés arra, hogy a Tisza Párt nem kíván változtatni a határzár politikáján.