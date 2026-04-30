Megszólalt az MCC a Richter döntése után: készek lépni, ha változnak a keretek

A Mathias Corvinus Collegium szerint a tét nem kisebb, mint Magyarország jövője: a tehetséggondozás kulcskérdés lett. Az MCC a Richterrel kötött megállapodásról és saját szerepéről is üzent.
2026.04.30, 08:46
Frissítve: 2026.04.30, 09:18

A jövő Magyarországa a tudásra, a tehetségre és a közösség iránti felelősségre épül – fogalmazott közleményében a Mathias Corvinus Collegium (MCC). 

VANCE, J. D.; SZALAI Zoltán MCC
 Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója és J.D. Vance amerikai alelnök az MCC budapesti képzési központjában / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Az intézmény szerint a gyorsan változó gazdasági és társadalmi környezetben különösen fontos, hogy a fiatalok megfelelő támogatást kapjanak képességeik kibontakoztatásához és pályaválasztásukhoz.

A közlemény kiemeli: az MCC nem csupán tudást ad, hanem nagy hangsúlyt fektet a pályaorientációra is. Céljuk, hogy a fiatalok olyan életpályát válasszanak, amely nemcsak egyéni céljaikat szolgálja, hanem hosszú távon Magyarország fejlődéséhez is hozzájárul. 

A közlemény kitér a gazdasági kérdésekre is: 

az MCC és a Richter vezetése – a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvánnyal és a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvánnyal közösen – megállapodott az osztalékkifizetés elhalasztásáról. 

Az intézmény hangsúlyozta, hogy figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat, és mindenben azoknak megfelelően jár el.

Az MCC arra is emlékeztetett, hogy az elmúlt években jelentős vagyonjuttatásban részesült közfeladatot ellátó tevékenysége miatt. Hozzátették: amennyiben az Országgyűlés változtatásokat tart szükségesnek a források felhasználásában, az intézmény kész az együttműködésre, szem előtt tartva a tehetséggondozási feladatok folytonosságát.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy a Richter Gedeon megállapodást kötött három közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal – köztük a Mathias Corvinus Collegium (MCC) alapítvánnyal – a 2025-ös üzleti év után járó osztalék kifizetésének ütemezéséről. A gyógyszergyártó szerda esti közleménye szerint 

az érintett alapítványok esetében az osztalék kifizetését elhalasztják, és arra legkésőbb 2026. szeptember 11-ig kerül sor.

A társaság igazgatósága összesen 120 milliárd forint osztalék kifizetését javasolta, amelyet a közgyűlés szinte egyhangúlag jóvá is hagyott. A részvényesi juttatás 96 milliárd forint alaposztalékból és 23,4 milliárd forint rendkívüli osztalékból áll, ami részvényenként 656 forintos kifizetést, valamint öt százalék feletti osztalékhozamot jelent.

A halasztás kizárólag a három érintett alapítványt érinti: a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványt (MUC), a Mathias Corvinus Collegium Alapítványt (MCC), valamint a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványt. A MUC és az MCC egyaránt mintegy 10 százalékos részesedéssel rendelkezik a Richterben, így nagyjából 12–12 milliárd forint osztalékra jogosultak, míg az utóbbi alapítvány 5,25 százalékos tulajdoni hányada alapján mintegy 6,4 milliárd forintra számíthat.

A társaság többi részvényesét a megállapodás nem érinti: számukra a korábban elfogadott menetrend szerint, június 11-én indul az osztalék kifizetése. A Richter vezérigazgatója, Orbán Gábor már a közgyűlésen jelezte, hogy előrehaladott egyeztetések zajlanak az érintett alapítványokkal az osztalékfizetés feltételeiről.

Az MCC körüli politikai vita miatt kényszerült újratervezni a kifizetést a Richter és a Mol

A kifizetés ütemezése az alapítványok körüli politikai vita miatt tart számot kiemelt érdeklődésre, mivel a leendő új kormány el kívánja érni, hogy az MCC ne részesüljön a juttatásból. 

A Tisza Párt választási programjában szerepel a szervezetnek az Országgyűlés által juttatott vagyonelemek és támogatások elvétele. Ezt a szándékot a választási győzelmét követő első interjúiban Magyar Péter kormányfőjelölt megerősítette.

A Richterhez hasonló döntést hozott korábban a Mol is, melyben szintén 10 százalékos tulajdona van az MCC-nek. Az olajtársaság a Magyar Péterrel folytatott tárgyalást követően úgy határozott, hogy a harmadik negyedévre halasztja az osztalékfizetést.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
