Megszólalt az MCC a Richter döntése után: készek lépni, ha változnak a keretek

A jövő Magyarországa a tudásra, a tehetségre és a közösség iránti felelősségre épül – fogalmazott közleményében a Mathias Corvinus Collegium (MCC).

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója és J.D. Vance amerikai alelnök az MCC budapesti képzési központjában / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Az intézmény szerint a gyorsan változó gazdasági és társadalmi környezetben különösen fontos, hogy a fiatalok megfelelő támogatást kapjanak képességeik kibontakoztatásához és pályaválasztásukhoz.

A közlemény kiemeli: az MCC nem csupán tudást ad, hanem nagy hangsúlyt fektet a pályaorientációra is. Céljuk, hogy a fiatalok olyan életpályát válasszanak, amely nemcsak egyéni céljaikat szolgálja, hanem hosszú távon Magyarország fejlődéséhez is hozzájárul.

A közlemény kitér a gazdasági kérdésekre is:

az MCC és a Richter vezetése – a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvánnyal és a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvánnyal közösen – megállapodott az osztalékkifizetés elhalasztásáról.

Az intézmény hangsúlyozta, hogy figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat, és mindenben azoknak megfelelően jár el.

Az MCC arra is emlékeztetett, hogy az elmúlt években jelentős vagyonjuttatásban részesült közfeladatot ellátó tevékenysége miatt. Hozzátették: amennyiben az Országgyűlés változtatásokat tart szükségesnek a források felhasználásában, az intézmény kész az együttműködésre, szem előtt tartva a tehetséggondozási feladatok folytonosságát.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy a Richter Gedeon megállapodást kötött három közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal – köztük a Mathias Corvinus Collegium (MCC) alapítvánnyal – a 2025-ös üzleti év után járó osztalék kifizetésének ütemezéséről. A gyógyszergyártó szerda esti közleménye szerint

az érintett alapítványok esetében az osztalék kifizetését elhalasztják, és arra legkésőbb 2026. szeptember 11-ig kerül sor.

A társaság igazgatósága összesen 120 milliárd forint osztalék kifizetését javasolta, amelyet a közgyűlés szinte egyhangúlag jóvá is hagyott. A részvényesi juttatás 96 milliárd forint alaposztalékból és 23,4 milliárd forint rendkívüli osztalékból áll, ami részvényenként 656 forintos kifizetést, valamint öt százalék feletti osztalékhozamot jelent.